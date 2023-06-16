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Уламки однієї з російських ракет пошкодили житло на Київщині (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уламки однієї з російських ракет пошкодили житло на Київщині (фото)
фото: Роман Недзельський
Наслідки російської ракетної атаки сьогодні по Києву

Уламки збитих російських ракет впали у передмісті та залишили родину без житла

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Київ уламки збитих російських ракет впали у передмісті та залишили родину без житла. Про це повідомляє Роман Недзельський.

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Наслідки російської атаки по Києву
фото: Роман Недзельський

Нагадаємо, станом на 11:05 в Україні було оголошено повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, росіяни випустили крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря.

До слова, сили ППО під час масованої атаки по Києву сьогодні, 16 червня, збили 12 ракет – шість «Калібрів» та шість «Кинджалів». Також ППО «приземлила» два БПЛА.

Крім того, внаслідок ракетної атаки РФ на Київщину сьогодні, 16 червня, поранення дістала літня жінка та двоє дітей.

Зазначимо, сьогодні, 16 червня, до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Президент Південно-Африканської республіки Сіріл Рамафоса вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії. 

Теги: обстріл Київщина будинок російська ракета

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