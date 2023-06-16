Уламки однієї з російських ракет пошкодили житло на Київщині (фото)

Наслідки російської ракетної атаки сьогодні по Києву

Уламки збитих російських ракет впали у передмісті та залишили родину без житла

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Київ уламки збитих російських ракет впали у передмісті та залишили родину без житла. Про це повідомляє Роман Недзельський.

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Наслідки російської атаки по Києву фото: Роман Недзельський

Нагадаємо, станом на 11:05 в Україні було оголошено повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, росіяни випустили крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря.

До слова, сили ППО під час масованої атаки по Києву сьогодні, 16 червня, збили 12 ракет – шість «Калібрів» та шість «Кинджалів». Також ППО «приземлила» два БПЛА.

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Крім того, внаслідок ракетної атаки РФ на Київщину сьогодні, 16 червня, поранення дістала літня жінка та двоє дітей.

Зазначимо, сьогодні, 16 червня, до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Президент Південно-Африканської республіки Сіріл Рамафоса вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії.