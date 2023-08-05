Ракетна атака на Україну: Кулеба звернувся до світової спільноти

Кулеба закликав світову спільноту зосередитися для досягнення справедливого і міцного миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на ракетний обстріл з боку Росії ввечері 5 серпня. Він закликав міжнародних партнерів підтримати Україну, озброївши її винищувачами F-16. Про це Кулеба написав у Twitter.

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«Цієї суботи Росія здійснила черговий ракетний залп по Україні. Росія не зупиниться, поки її не зупинять», - наголосив він.

Кулеба підкреслив важливість забезпечення стабільності та миру у регіоні та закликав світову спільноту зосередитися для досягнення справедливого і міцного миру.

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«Світова спільнота має зосередитися на забезпеченні справедливого і міцного миру: озброїти Україну, зокрема F-16, щоб закрити небо, і реалізувати українську формулу миру», - підкреслив міністр.

В Україні під час масштабної повітряної тривоги 5 серпня було чутно вибухи в Хмельницькій та Житомирській областях.

Нагадаємо, оперативне командування «Південь» повідомляло про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря. Перед цим ворог провів ротацію: підводний човен замінив на надводний, збільшивши кількість «Калібрів» удвічі.

Окупанти також запустили «Кинджали» з району Тамбова, заявили Повітряні сили.

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Також російські загарбники здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Вони нанесли ракетний удар по околицях міста.