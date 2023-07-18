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Україна утримує плацдарм на лівому березі Херсонщини – британська розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна утримує плацдарм на лівому березі Херсонщини – британська розвідка
На півдні Україна продовжує атаку принаймні на двох напрямках
фото ілюстративне

Поблизу Бахмута російські сили, ймовірно, слабкі, але поки що тримаються

Протягом останнього тижня бої тривали на багатьох ділянках фронту в Україні, причому обидві сторони досягли незначних успіхів на різних ділянках. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

«На північному сході російські війська намагалися просунутися на захід через ліси на захід від Кремінної. Україна продовжує докладати значних зусиль навколо контрольованого Росією Бахмута», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поблизу Бахмута російські сили, ймовірно, слабкі, але поки що тримаються. Далі на південь у Донецькій області, особливо в районі Авдіївки, російські сили продовжують спроби локальних штурмів, але безрезультатно.

Україна утримує плацдарм на лівому березі Херсонщини – британська розвідка фото 1

На півдні Україна продовжує атаку принаймні на двох напрямках, але навряд чи ще встигла прорватися до основних оборонних рубежів Росії.

«У цьому районі Росія, ймовірно, запровадила режим нормування снарядів для артилерії, намагаючись зберегти свою критичну здатність вогню непрямим наведенням», – додають розвідники.

Крім того, у Херсонській області Україна утримує невеликий плацдарм на лівому березі річки Дніпро біля зруйнованого Антонівського мосту, що є додатковим викликом для російського командування, яке, ймовірно, стурбоване вразливістю свого південно-західного флангу.

Нагадаємо, триває 510-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Теги: росія війна британська розвідка ЗСУ

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