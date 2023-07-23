Господи, ти бачив Одесу?

«Ніхто не знає, що несе майбутнє, а ми зі свого боку докладемо всіх зусиль до їхнього арешту»

Я інколи думаю, що бог є. Хай навіть так: Бог (з великої) є. Він просто неповороткий та уповільнений, як наші західні партнери. І, такий же, як і вони, відсторонений. Думає – дай-но подивлюся, як вони там самі вигрібають. У західних партнерів це називається «політика прямого невтручання». У Бога – Божий попуст. Але інколи Він прокидається і думає: блін, ну ні, треба їм таки дати F-16 – закреслено – приклад кари Божої.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але Він точно є.

До чого це я?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вчора працювала над статтею про Гіркіна та ситуацію «на тимчасово існуючій росії», як каже Сергій Стерненко. І знайшла одну цитату, яка мені страшенно сподобалась. Я, на жаль, не можу оцінити, наскільки вона достовірна. Бо вона йшла через треті джерела, а сама я голландською мовою не володію. Отож, коли в Нідерландах заочно судили вбивць рейсу МН-17 (в тому числі і Гіркіна), місцеві прокурори сказали буцімто таке:

«Ніхто не знає, що несе майбутнє, а ми зі свого боку докладемо всіх зусиль до їхнього арешту».

На жаль, міжнародним судам не вдалося взяти за яйця військового злочинця Гіркіна. Це зробили свої ж. Але сказане обвинувачувачами справдилося – «ніхто не знає, що несе майбутнє».

Інколи воно несе Справедливість.

Будь ласка, читайте текст після реклами

І справедливість у тому, щоб Гіркін не вийшов живим з московського СІЗО. Але перед тим зазнав би там всі муки пекла. Кати-росіяни, я у вас вірю.

Господи, я і у Тебе вірю. Принаймні, інколи. Одесу Ти бачив. Дій!