Росіяни знищили Палац культури у Часовому Ярі, де був гуманітарний штаб (фото)

Разом із будівлею згорів запас гуманітарної допомоги

Російські загарбники знищили Палац культури у Часовому Ярі, будівля якого використовувалася як міський гуманітарний штаб й місце надання медичної допомоги. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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«Окупанти відкрили вогонь по місту вдосвіта - касетними боєприпасами. Зчинилася пожежа. Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки рашисти не припиняли стріляти», - написав Кириленко.

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За словами голови ОВА, будівля повністю згоріла. Разом з нею були знищені незначний запас гуманітарної допомоги - харчові набори, побутова хімія, а також медичне обладнання.

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Триває 515-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

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