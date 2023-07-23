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Росіяни знищили Палац культури у Часовому Ярі, де був гуманітарний штаб (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни знищили Палац культури у Часовому Ярі, де був гуманітарний штаб (фото)
фото: Павло Кириленко/Facebook

Разом із будівлею згорів запас гуманітарної допомоги

Російські загарбники знищили Палац культури у Часовому Ярі, будівля якого використовувалася як міський гуманітарний штаб й місце надання медичної допомоги. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Окупанти відкрили вогонь по місту вдосвіта - касетними боєприпасами. Зчинилася пожежа. Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки рашисти не припиняли стріляти», - написав Кириленко.

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За словами голови ОВА, будівля повністю згоріла. Разом з нею були знищені незначний запас гуманітарної допомоги - харчові набори, побутова хімія, а також медичне обладнання.

Триває 515-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

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Теги: Донеччина війна обстріл

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