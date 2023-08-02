Атака на Київ та Одещину, вибух на заводі у Москві: головне за ніч

У ніч на 2 серпня Росія атакувала Київ ударними дронами Shahed

У ніч на 2 серпня російські окупанти спрямували ударні дрони на південь Одеської області. У ніч на 2 серпня Росія атакувала Київ ударними дронами Shahed. Трампу висунуто звинувачення у спробі сфальсифікувати вибори. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 2 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на Київ

У ніч на 2 серпня Росія атакувала Київ ударними дронами Shahed. Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були знищені. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За останніми даними, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

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Зокрема, у Голосіївському районі частини дрона впали на дитячий майданчик.

Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без серйозних руйнувань та пожеж. Інформація щодо потерпілих відсутня.

Удар дронами по Одещині

У ніч на 2 серпня російські окупанти спрямували ударні дрони на південь Одеської області.

Як повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації, внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.

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Станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило.

За даними Оперативного командування «Південь», окупанти атакували Одещині безпілотниками типу Shahed-136, випущеними з Азовського моря через Чорне.

США спостерігають ознаки, що Росія готова повернутися до переговорів щодо зернової угоди

Сполучені Штати Америки мають інформацію про готовність Росії повернутися до переговорів щодо зернової угоди. Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Reuters.

За словами Лінди Томас-Грінфілд, якщо Росія має намір відновити експорт добрив та полегшити сільськогосподарські операції, то їй доведеться відновити свою участь у зерновій угоді.

«Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорення. Тому ми зачекаємо, щоб побачити, чи це станеться насправді», - додала дипломат, не повідомляючи додаткових подробиць.

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Білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі

Білоруські гелікоптери перетнули кордон із Польщею. Спочатку Варшава відкидала цей факт, але пізніше змушена була визнати, що державний кордон дійсно був порушений. Міністерство національної оборони Польщі 2 серпня, у вівторок ввечері підтвердило, що два гелікоптери з Білорусі порушили польський повітряний простір.

За офіційним повідомленням міноборони Польщі, гелікоптери брали участь у навчаннях поблизу кордону, а Мінськ повідомив Варшаву про ці навчання заздалегідь.

Внаслідок інциденту, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак наказав збільшити кількість військових на кордоні і розгорнути додаткові сили та засоби, включаючи бойові вертольоти.

«НАТО було проінформовано про інцидент», – зазначають у міноборони.

Вибух на заводі у Москві

1 серпня ввечері в Москві стався вибух на заводі, який спеціалізується на виробництві лічильно-аналітичних машин. Про це пишуть російські пропагандистські телеграм-канали.

Вибух стався на шостому поверсі заводу, після чого у будівлі спалахнула пожежа та з вікон виднівся густий дим.

За даними відкритих джерел, там вироблялось обладнання для космічних кораблів, а також завод мав ліцензію на виготовлення та ремонт військової техніки російських окупантів.

Наразі немає інформації про постраждалих. Пізніше було зазначено, що з території заводу евакуйовано 40 осіб.

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Трампу висунуто звинувачення у спробі сфальсифікувати вибори

У вівторок, 2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у його спробах скасувати вибори 2020 року. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента.

Трампу висунуто звинувачення за чотирма статтями: змова з метою обману Сполучених Штатів, змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню, перешкоджання і спроба перешкоджання офіційному розслідуванню, змова проти прав громадян.

До слова, триває 525-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.