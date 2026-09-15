Росіяни масовано атакували Ізюм КАБами: постраждали люди (оновлено)

На місці удару працюють усі екстрені служби

Окупанти завдали масованого удару КАБами по Ізюму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«Попередньо, є пошкодження багатоквартирного будинку. На цю хвилину відомо про двох постраждалих. Медики надають необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

На місці удару працюють усі екстрені служби.

Оновлення станом на 11:43

Кількість постраждалих в Ізюмі зросла до дев'яти людей.

«Усім надають допомогу бригади медиків. Внаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирні і приватний будинки, адмінбудівлю. Ліквідація наслідків триває», – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння ворожого безпілотника на території автозаправної станції. Унаслідок цього постраждали люди.

Також російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт інфраструктури, на місці виникла пожежа.

До слова, на Одещині внаслідок російського удару загорілася складська будівля.