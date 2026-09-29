Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські захисники уразили радіолокаційну станцію та склади боєприпасів росіян

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Українські захисники уразили радіолокаційну станцію та склади боєприпасів росіян
У Мангуші українські воїни завдали ураження радіолокаційній станції 39Н6 «Каста»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У трьох областях України уражено склади боєприпасів російських підрозділів

28 вересня та в ніч на 29 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у Мангуші Донецької області українські воїни завдали ураження радіолокаційній станції 39Н6 «Каста». У Кирносовому та Новоайдарі Луганської області уражено пункти управління БпЛА противника.

Також у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області уражено склади боєприпасів російських підрозділів. Крім того, у Комиш-Зорі Запорізької області уражено склад матеріально-технічних засобів противника.

Раніше у районі населеного пункту Сельцо Брянської області РФ було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С2».

До слова, Україна протягом тижня уразила шість російських нафтопереробних заводів, розташованих на відстані від 200 до 1600 км від лінії фронту. Серед цілей були підприємства у Москві, Пермі, Новошахтинську та Краснодарському краї.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шерман, Ейзенхауер, Кларк і український список 2019 року: чотири уроки до першої повоєнної кампанії
«Хлопці прийдуть і порядок наведуть». Чому найкращі генерали світу відмовлялися від влади?
7 вересня, 07:37
Запуск крилатої ракети «Калібр»
Міноборони РФ анонсувало серію ударів по українській енергетиці
30 серпня, 10:43
Уражено командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф»
Сили оборони уразили низку військових цілей РФ
31 серпня, 12:27
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 324 танки
Втрати ворога станом на 2 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
2 вересня, 06:55
Пошкоджені квартири з 10-го по 17-й поверхи 21-поверхового житлового будинку
В Одесі через атаку РФ зросла кількість постраждалих, серед них є троє дітей
3 вересня, 07:45
Раніше Європейський союз та Україна погодили угоду Drone Deal
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
11 вересня, 11:13
Ситуація на фронті 15 вересня
219 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 вересня 2026
15 вересня, 22:20
Росія атакувала Одещину
Російська атака пошкодила склади мережі супермаркетів на Одещині
21 вересня, 08:35
Перед відступом із Херсона росіяни передали йому вогнепальну зброю
Затримано «сплячого» агента ФСБ, який готував удари по Херсону
Вчора, 10:08

Події в Україні

Зеленський заявив про безперервні удари РФ по цивільних об’єктах у дев’яти областях
Зеленський заявив про безперервні удари РФ по цивільних об’єктах у дев’яти областях
Окупанти атакували Тернопільщину: влада повідомила про наслідки
Окупанти атакували Тернопільщину: влада повідомила про наслідки
Українські захисники уразили радіолокаційну станцію та склади боєприпасів росіян
Українські захисники уразили радіолокаційну станцію та склади боєприпасів росіян
Російські атаки спричинили знеструмлення у п’яти областях – «Укренерго»
Російські атаки спричинили знеструмлення у п’яти областях – «Укренерго»
Гуманітарна катастрофа в Олешках. Журналісти встановили причетних окупантів
Гуманітарна катастрофа в Олешках. Журналісти встановили причетних окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
64K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»

Новини

В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua