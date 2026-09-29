Українські захисники уразили радіолокаційну станцію та склади боєприпасів росіян

У трьох областях України уражено склади боєприпасів російських підрозділів

28 вересня та в ніч на 29 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у Мангуші Донецької області українські воїни завдали ураження радіолокаційній станції 39Н6 «Каста». У Кирносовому та Новоайдарі Луганської області уражено пункти управління БпЛА противника.

Також у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області уражено склади боєприпасів російських підрозділів. Крім того, у Комиш-Зорі Запорізької області уражено склад матеріально-технічних засобів противника.

Раніше у районі населеного пункту Сельцо Брянської області РФ було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С2».

До слова, Україна протягом тижня уразила шість російських нафтопереробних заводів, розташованих на відстані від 200 до 1600 км від лінії фронту. Серед цілей були підприємства у Москві, Пермі, Новошахтинську та Краснодарському краї.