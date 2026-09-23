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Лавров пояснив, чи призупинить РФ бойові дії заради переговорів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Лавров пояснив, чи призупинить РФ бойові дії заради переговорів
Лавров: Ми не будемо робити паузу в «спеціальній військовій операції»
фото: ТАСС

Лавров зазначив, що Москва нібито залишається готовою до діалогу задля досягнення миру

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Росія не має наміру призупиняти війну для проведення переговорів у будь-якому форматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

При цьому глава російського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Москва нібито залишається готовою до діалогу задля досягнення сталого та справедливого миру в Україні.

«Навчені гірким досвідом, ми не будемо на період переговорів у будь-якому форматі робити паузу в «спеціальній військовій операції»», – сказав цинічно Лавров.

Нагадаємо, 23 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у Нью-Йорку зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо.

Як повідомлялося, Марко Рубіо після розмови з міністром закордонних справ РФ заявив, що Україна та Росія висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, яке може стосуватися енергетики та зерна. «Обидві сторони висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, яке стосувалося б зерна та енергетики. Очевидно, що й це буде непросто, але це те, у чому обидві сторони висловили зацікавленість», – сказав він.

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Теги: війна Сергій Лавров переговори

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