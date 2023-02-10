Ракетні удари по Харкову: влада повідомила про наслідки

Росіяни, ймовірно, влучили у підприємство, що генерує електроенергію та тепло

У Харкові внаслідок російських атак без світла залишаються приблизно 150 тисяч абонентів. Наразі у місті поступово відновлюють електроживлення водоканалу та теплових мереж.

Про це повідомив в ефірі телемарафон очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Близько 10-ї ранку стався удар по критичній інфраструктурі міста. Ймовірно влучили у підприємство, що генерує електроенергію та тепло.

«У нас приблизно 150 тисяч абонентів без електроенергії. Відновлюємо живлення водоканалу та теплових мереж, частково відновлюємо теплопостачання та водопостачання», – сказав Синєгубов.

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Також він нагадав, що близько 4-ї ранку по критичній інфраструктурі Харківщині завдали 12 ракетних ударів упродовж 12 хвилин. Постраждали об'єкти у Харківському та Чугуївських районах, а також у самому Харкові.

Спершу на місцях влучань працюють ДСНС, а після енергетики зможуть оцінити серйозність ушкоджень.

Нагадаємо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. У кількох областях превентивні відключення електроенергії.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

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Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.