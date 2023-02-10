Одна із ракет пролетіла через Молдову

Це не перший випадок, коли російська ракета потрапляє на територію Молдови

Ракета, яку російські терористи запустили на Україну, пролетіла через повітряний простір Молдови. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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«Одна ракета в повітряному просторі Молдови (транзитом поки що)», – написав Кім.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли російська ракета потрапляє на територію Молдови.

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Зокрема співробітники прикордонної поліції Молдови 14 січня виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною. Це вже був третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України.

Нагадаємо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. У кількох областях превентивні відключення електроенергії.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

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Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.