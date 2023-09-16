Масштабна повітряна тривога тривала понад пів години: куди вдарила РФ
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння
У суботу, 16 вересня, об 11:13 у ряді областей України оголошено повітряну тривогу.
Сирени вили в Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Херсонській областях.
Об 11:18 повітряну тривогу також було оголошено в Києві.
Відбій тривоги було оголошено близько 11:50.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.
Станом на 12:00 карта повітряних тривог має такий вигляд:
У Харкові пролунало щонайменше чотири вибухи під час повітряної тривоги.
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