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Як харківські школярі навчаються у метро (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як харківські школярі навчаються у метро (фото, відео)
Діти відвідують школу у дві зміни – з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00
фото: City Kharkiv

На кожній станції чергують поліцейські та рятувальники

На п’ятьох станціях метрополітену Харкова навчаються школярі різного віку. Облаштовано 61 клас. Про це заявив у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зазначається, що на кожній станції чергують поліцейські та рятувальники, щоб убезпечити дітей від можливих загроз.

Також задля безпеки патрулі будуть супроводжувати шкільні автобуси під час перевезення учнів з віддалених районів міста.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що діти відвідують школу у дві зміни – з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00. До станції метро учнів буде підвозити шкільний автобус у супроводі педагога. У місті для цього розробили 34 маршрути.

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Нагадаємо, триває 558-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Теги: Харків школа навчання

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