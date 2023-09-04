Як харківські школярі навчаються у метро (фото, відео)

Діти відвідують школу у дві зміни – з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00

На кожній станції чергують поліцейські та рятувальники

На п’ятьох станціях метрополітену Харкова навчаються школярі різного віку. Облаштовано 61 клас. Про це заявив у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Зазначається, що на кожній станції чергують поліцейські та рятувальники, щоб убезпечити дітей від можливих загроз.

Також задля безпеки патрулі будуть супроводжувати шкільні автобуси під час перевезення учнів з віддалених районів міста.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що діти відвідують школу у дві зміни – з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00. До станції метро учнів буде підвозити шкільний автобус у супроводі педагога. У місті для цього розробили 34 маршрути.

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