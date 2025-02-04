Ракетний удар по Ізюму: кількість постраждалих зросла (оновлено)

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до 43

Унаслідок російської атаки по Ізюму постраждали 55 людей, з них – троє дітей. Також відомо про п'ятьох загиблих. Про це повідомляють ДСНС та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ракетного удару, попередньо тип «Іскандер», загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік – їх дані встановлюють.

12 фото На весь екран





















Наслідки влучання російської ракети фото: Telegram/Олег Синєгубов

Понад 40 осіб звернулися за медичною допомогою, 24 людини госпіталізовано. Серед постраждалих хлопчик шести років, а також дівчата 14 та 16 років. 14-річна дівчина у важкому стані, хлопчик та 16-річна дівчина – в середньому.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 170 квартир – вибиті вікна. Частково зруйновано адміністративну будівлю Ізюмської міської ради та пошкоджено адміністративну будівлю. Як зазначив голова ОВА, під завалами людей немає.

Більшість постраждалих – працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ.

Нагадаємо, Росія завдала удару по центральній частині міста Ізюм. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету.

Працівники ДСНС рятують людей після ворожої атаки фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Згодом президент України повідомив, що було зруйновано частину будівлі міської ради.

Також у ніч на 4 лютого Росія масовано атакувала Черкаську область ударними БпЛА. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець назвав ніч «надскладною». Так, за його словами, по повітряних цілях працювали сили та засоби ППО: загалом знищено 12 «шахедів» у межах області.

Однак не минулось без наслідків. Зокрема, в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває.