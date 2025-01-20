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Зеленський прокоментував затримання генералів, які провалили оборону Харківщини

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський прокоментував затримання генералів, які провалили оборону Харківщини
фото: скріншот з відео

Зеленський: Є хороша робота Служби безпеки України, ДБР, Національної поліції, прокуратури щодо справедливості в Україні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання двох генералів та полковника, які через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Про це повідомляє Офіс президента.

«Є хороша робота Служби безпеки України, ДБР, Національної поліції, прокуратури щодо справедливості в Україні, зокрема у військових справах. І грошовиті «воєнкоми», і ситуації як на Харківщині, коли російська армія намагалась окупувати нашу землю й знов вийти на Харків, і злочинні помилки в керівництві бригадами – усе це потребує розслідування та справедливих відповідей», – сказав президент.

Володимир Зеленський також подякував правоохоронцям за затримання:

«Дякую правоохоронцям за сьогоднішні кроки. І важливо, щоб люди відчували, що статус чи будь-які вчорашні заслуги не скасовують верховенства права».

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. 

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Теги: Харківщина Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента

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