Росія завдала удару по Ізюму. Відомо про пʼятьох загиблих (оновлено)

Ворог вдарив по центральній частині міста

Росія завдала удару по Ізюму. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.

Повідомляється, що четверо людей загинули. Станом на 12:11 – 20 поранених, пʼять із них – госпіталізовані до медичної установи.

Ворог вдарив по центральній частині міста. На місці працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба.

Оновлено: 12:29

Синєгубов повідомив, що ще одна людина знаходиться під завалами. Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок.

Оновлено: 13:11

На цю хвилину в Ізюмі шпиталізували 24 людини, зазначив голова ОВА. Серед них – дівчинка 15 років, отримала осколкове поранення, стан – середній. Ще троє людей – в операційній, медики надають всю необхідну допомогу.

Загиблі в Ізюмі – дві жінки та двоє чоловіків, цивільні, їхні дані встановлюють.

Оновлено: 13:19

Кількість загиблих збільшилася до пʼяти. Рятувальники деблокували ще одне тіло, додав голова ОВА.

Нагадаємо, 3 лютого Росія вчергове завдала ударів по території Київської області. У Броварському районі Київської області є пошкодження внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників. Про це у Telegram повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

На Київщині через чергову атаку російських БПЛА тривога тривала всю ніч 3 лютого. В області працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі.

Раніше російські війська у неділю вдень скинули КАБ на житлову забудову в центральній частині Херсона, постраждали двоє жінок, одна з них перебуває в тяжкому стані.

Також у ніч на 4 лютого Росія масовано атакувала Черкаську область ударними БпЛА. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець назвав ніч «надскладною». Так, за його словами, по повітряних цілях працювали сили та засоби ППО: загалом знищено 12 «шахедів» у межах області.

Однак не минулось без наслідків. Зокрема, в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває.