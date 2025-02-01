Харків: ракета прилетіла по житловій забудові, є постраждалі
Внаслідок атаки на Харків постраждали двоє людей
У Харкові ворожа ракета прилетіла у Холодногірський район. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Приліт відбувся у межах житлової забудови. На місці влучання пожежа.
Профільні служби виїхали на місце.
Очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки на обласний центр є двоє поранених.
Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Харківщину.
На Полтавщині ворог атакував енергетику.
Нагадаємо, що в Україні триває масштабна повітряна тривога.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.
Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
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