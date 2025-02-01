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Харків: ракета прилетіла по житловій забудові, є постраждалі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Харків: ракета прилетіла по житловій забудові, є постраждалі

Внаслідок атаки на Харків постраждали двоє людей

У Харкові ворожа ракета прилетіла у Холодногірський район. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Приліт відбувся у межах житлової забудови. На місці влучання пожежа.

Профільні служби виїхали на місце.

Очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки на обласний центр є двоє поранених.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Харківщину.

На Полтавщині ворог атакував енергетику.

Нагадаємо, що в Україні триває масштабна повітряна тривога.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. 

Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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