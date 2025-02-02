Росія повторно атакувала школу-інтернат у Суджі під час рятувальної операції

FPV-дрони постійно падали у двір інтернату, заважаючи завезти техніку для розбору завалів

Під час рятувальної операції в Суджі Курської області, де авіація РФ розбомбила школу-інтернат із людьми, росіяни повторно вдарили спочатку авіабомбою, а потім запустили FPV-дрони на оптоволокні. Про це розповів пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашковський в ефірі «Київ24».

Військовий підкреслив цинізм Росії:

«Бомба впала поруч з інтернатом. Це було в той момент, коли ми тільки вивели людей... І, на щастя, більше ніхто не постраждав».

Але, як він додав, було ясно, що бомба була спрямована саме на те, щоб знищити цих людей.

За його словами, після відновлення робіт із пошуку постраждалих РФ запустила FPV-дрони на оптоволокні.

«FPV-дрони, як горіхи, постійно падали у двір інтернату, тим самим заважаючи нам завезти техніку для розбору завалів», – зазначив спікер.

За його словами, наразі під завалами залишаються люди: «Не всіх змогли дістати з тієї причини, що ми не можемо вручну підняти бетонні панелі... Загинули четверо людей. Одна людина у важкому стані під завалами. І я думаю, якщо найближчим часом її не вдасться дістати звідти... жертв буде п'ять».

Нагадаємо, російські війська вдарили по інтернату в місті Суджа, що в Курській області. Під завалами будівлі опинилися 95 людей.

За даними Генштабу ЗСУ, на момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації.

Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті перебувають виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти.

«Удар по інтернату в Суджі – черговий воєнний злочин російської влади, спрямований проти мирного населення. Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян», – заявили у Генштабі.

Раніше російський блогер Володимир Синельников повідомляв на своєму Telegram-каналі, що російські війська вдарили по інтернату ФАБом.

Раніше російська авіація завдала подвійного авіаудару по інтернату для літніх людей у місті Суджа Курської області.

Також президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян на інтернат у місті Суджа, де перебували десятки місцевих мешканців