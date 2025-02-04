Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зруйновано частину будівлі міськради. Зеленський показав наслідки атаки на Ізюм

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зруйновано частину будівлі міськради. Зеленський показав наслідки атаки на Ізюм
фото: Суспільне Харків

Станом на 13:30 в Ізюмі шпиталізували 24 людини

4 лютого Росія атакувала Ізюм. Через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Очільник держави зазначив, що триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту. Було зруйновано частину будівлі міської ради. Станом на зараз відомо, що є постраждалі – 20 людей поранено.

«На жаль, п’ятеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя», – заявив президент.

Нагадаємо, Росія завдала удару по Ізюму. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.

Зруйновано частину будівлі міськради. Зеленський показав наслідки атаки на Ізюм фото 1
фото: Суспільне Харків
Зруйновано частину будівлі міськради. Зеленський показав наслідки атаки на Ізюм фото 2
фото: Суспільне Харків
Зруйновано частину будівлі міськради. Зеленський показав наслідки атаки на Ізюм фото 3
фото: Суспільне Харків

Повідомляється, що четверо людей загинули. Станом на 12:11 – 20 поранених, пʼять із них – госпіталізовані до медичної установи. Станом на 13:19 кількість загиблих збільшилася до пʼяти. Рятувальники деблокували ще одне тіло, додав голова ОВА.

Також у ніч на 4 лютого Росія масовано атакувала Черкаську область ударними БпЛА. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець назвав ніч «надскладною». Так, за його словами, по повітряних цілях працювали сили та засоби ППО: загалом знищено 12 «шахедів» у межах області.

Однак не минулось без наслідків. Зокрема, в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває. 

Теги: Харків росія окупанти Володимир Зеленський рятувальники президент Олег Синєгубов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туск заявив про «прорив» в історичних питаннях між Польщею та Україною
Криза у міждержавних відносинах між Україною та Польщею вирішена
16 сiчня, 12:30
Америка вводе найбільші санкції проти російських нафтових гігантів
Трамп не скасує санкції проти російської нафти. І ось чому
11 сiчня, 13:31
ДБР аналізує воєнну документацію, розбирає дії командування, які вплинули на швидку окупацію Півдня у 2022 році
Хто здав Південь України росіянам? Нові деталі скандального розслідування (документи) Війна і право
24 сiчня, 12:00
Обличчя Бербок розмили на фото, яке поширив Telegram-канал, наближений до сирійських повстанців
Сирійські ЗМІ закрили обличчя міністерки закордонних справ Німеччини, яка прибула до Дамаска
5 сiчня, 17:39
Нові санкції мають на меті «сприяти міжнародним зусиллям для досягнення миру»
Японія розширила санкції проти Росії
10 сiчня, 11:11
Захоплений у полон солдат Північної Кореї
Розвідка повідомила, як використає полонених північнокорейських солдатів
13 сiчня, 15:16
У порівнянні із білосніжними образами Першої леді – аутфіт на інавгурацію справді відрізнявся темними кольорами та таємничістю
Капелюшки Меланії. Найяскравіші головні убори першої леді США
21 сiчня, 14:15
Світлину Меланії Трамп зробила бельгійська фотохудожниця Режин Махо
Оприлюднено офіційний портрет Меланії Трамп: соцмережі помітили несподіваний натяк
28 сiчня, 09:40
Ігор Сєчин вважається однією з найвпливовіших постатей у Росії. Він працює пліч-о-пліч з Володимиром Путіним з початку 90-х років
Росіяни зі своїх податків утримують ескорт-агентство друга Путіна
30 сiчня, 15:41

Події в Україні

Пʼять посилок за секунду. «Укрпошта» завершила повну автоматизацію сортування
Пʼять посилок за секунду. «Укрпошта» завершила повну автоматизацію сортування
Зруйновано частину будівлі міськради. Зеленський показав наслідки атаки на Ізюм
Зруйновано частину будівлі міськради. Зеленський показав наслідки атаки на Ізюм
Росія завдала удару по Ізюму. Відомо про пʼятьох загиблих (оновлено)
Росія завдала удару по Ізюму. Відомо про пʼятьох загиблих (оновлено)
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України (оновлено)
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України (оновлено)
Командувач ОК «Південь» Шаповалов йде з посади: деталі
Командувач ОК «Південь» Шаповалов йде з посади: деталі
ЗСУ відкинули росіян з передових позицій на Куп’янському напрямку
ЗСУ відкинули росіян з передових позицій на Куп’янському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 лютого: ситуація на фронті
113K
Гігантський розлом земної кори виявлено неподалік України
59K
У Чехії бобри за два дні звели греблю, будівництво якої планували роками
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 лютого 2025
21K
Уряд затвердив правила отримання дозволу на контакти із Московською церквою
20K
Семеро архієреїв УПЦ МП взяли участь в обряді на честь патріарха Кирила (фото)

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Сьогодні, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Вчора, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Вчора, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Вчора, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua