Зруйновано частину будівлі міськради. Зеленський показав наслідки атаки на Ізюм

Станом на 13:30 в Ізюмі шпиталізували 24 людини

4 лютого Росія атакувала Ізюм. Через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Очільник держави зазначив, що триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту. Було зруйновано частину будівлі міської ради. Станом на зараз відомо, що є постраждалі – 20 людей поранено.

«На жаль, п’ятеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя», – заявив президент.

Нагадаємо, Росія завдала удару по Ізюму. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.

фото: Суспільне Харків

фото: Суспільне Харків

фото: Суспільне Харків

Повідомляється, що четверо людей загинули. Станом на 12:11 – 20 поранених, пʼять із них – госпіталізовані до медичної установи. Станом на 13:19 кількість загиблих збільшилася до пʼяти. Рятувальники деблокували ще одне тіло, додав голова ОВА.

Також у ніч на 4 лютого Росія масовано атакувала Черкаську область ударними БпЛА. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець назвав ніч «надскладною». Так, за його словами, по повітряних цілях працювали сили та засоби ППО: загалом знищено 12 «шахедів» у межах області.

Однак не минулось без наслідків. Зокрема, в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває.