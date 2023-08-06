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В Оріхові російська ракета влучила у дев'ятиповерхівку, будівля спалахнула

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Оріхові російська ракета влучила у дев'ятиповерхівку, будівля спалахнула
Пожежа вирувала на загальній площі 450 кв.м
фото: ДСНС України

Під час роботи спецтехніки почався повторний обстріл

У неділю, 6 серпня, російські окупанти здійснили атаку на Запорізьку область. В результаті ворожого обстрілу в одній з дев’ятиповерхівок Оріхова сталась пожежа. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

Згідно з даними рятувальників, пожежа вирувала на загальній площі 450 кв.м.

В Оріхові російська ракета влучила у дев'ятиповерхівку, будівля спалахнула фото 1

«Так виглядає житловий будинок, в який влучила російська ракета в Оріхові. Під час роботи спецтехніки почався повторний обстріл, тому надзвичайники припинили роботу на висоті», – ідеться в повідомленні.

Як зазначили в ДСНС, під час роботи спецтехніки почався повторний обстріл Оріхова, що значно ускладнило роботу надзвичайників, тому, аби не наражати особовий склад на небезпеку, співробітники ДСНС припинили роботи на висоті. Пожежа ліквідована. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, під час авіаційного удару керованими авіабомбами по пункту видавання гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області загинуло подружжя залізничників. У них залишилася восьмирічна донька.

Нагадаємо, 10 липня росіяни вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі Оріхова. Було пошкоджено житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд із епіцентром вибуху. Унаслідок ворожої атаки семеро людей загинули.

Теги: пожежа окупанти обстріл будинок ракета російська ракета

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