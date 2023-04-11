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Вінниччина: Помісну Українську церкву на Великдень прихистять католики

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вінниччина: Помісну Українську церкву на Великдень прихистять католики
Релігійна громада Православної Церкви України у м. Могилів-Подільський проведе Великодню службу у Католицькму костелі
фото з відкритих джерел

У 30-тисячному Могилів-Подільському Помісна УПЦ (ПЦУ) досі не має ні храму, ні землі під його побудову

 

Релігійна громада Православної Церкви України у м. Могилів-Подільський проведе Великодню службу у Католицькму костелі, адже досі немає власного приміщення, а не виділеної землі на будову церкви. Про це повідомив місцевий громадський діяч Віталій Криган.

«Оскільки Православна Церква України (ПЦУ) в місті Могилеві-Подільскому не має храма  ані землі під будову храму, досягнута домовленість з о.Павлом, настоятелем костелу, про Великодню службу яка відбудеться на території костелу за адресою м.Могилів-Подільський вул.Володимирська 13, з 5-30 до 7-30 (орієнтовно), 16.04.2023р.», – йдеться у повідомленні.

У місті діють чотири храми ПЦУ Московського патріархату і жодного УПЦ. Це підтверджують обурені коментатори.

«Так, всі 4 православні церкви Московського патріархату. При чому храм Александра Невського Вінницька облрада подарувала московським чекістам у рясах у 2018 році, за сприяння народного депутата від нашого міста», – написав один із дописувачів.

Нагадаємо, Росія на найвищому рівні визнала УПЦ МП своєю.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини очільника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Обвинувальний акт направлено до суду.

Тим часом, у Кам'янці-Подільському третій день поспіль триває протистояння між прихильниками Православної церкви України та Української православної церкви Московського патріархату

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Теги: релігія деокупація Вінницька облрада громада православна церква церква росія

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