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    Тимошенко напередодні дня народження влаштувала «стресмарафон» (фото)

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    Тимошенко під час робочої поїздки у Запорізьку область спілкувалася з енергетиками - Тимошенко напередодні дня народження влаштувала «стресмарафон» (фото)
    Тимошенко під час робочої поїздки у Запорізьку область спілкувалася з енергетиками
    фото: Юлія Тимошенко/Facebook

    Політикиня відвідала Запорізьку область та спілкувалася із народом

    Колишня прем’єр-міністерка України, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко 27 листопада святкує день народження. Їй виповнився 61 рік. Напередодні свята політикиня не відпочивала. Так, на своїй сторінці у Facebook вона оприлюднила світлини із робочої поїздки Запорізькою областю.

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    Тимошенко напередодні дня народження влаштувала «стресмарафон» (фото)
    Тимошенко напередодні дня народження влаштувала «стресмарафон» (фото)
    Тимошенко напередодні дня народження влаштувала «стресмарафон» (фото)
    Тимошенко напередодні дня народження влаштувала «стресмарафон» (фото)
    Тимошенко напередодні дня народження влаштувала «стресмарафон» (фото)
    Тимошенко напередодні дня народження влаштувала «стресмарафон» (фото)
    Тимошенко напередодні дня народження влаштувала «стресмарафон» (фото)
    Тимошенко напередодні дня народження влаштувала «стресмарафон» (фото)
    Тимошенко напередодні дня народження влаштувала «стресмарафон» (фото)
    Тимошенко напередодні дня народження влаштувала «стресмарафон» (фото)
    Тимошенко напередодні дня народження влаштувала «стресмарафон» (фото)
    Тимошенко напередодні дня народження влаштувала «стресмарафон» (фото)
    фото: Юлія Тимошенко/Facebook

    «Стресмарафон. Дводенний. Коли тобі у поїздках регіонами замість влади доводиться відповідати на найнагальніші запитання – медиків, вчителів, аграріїв, металургів, енергетиків, представників місцевого самоврядування та просто людей, кинутих сам на сам зі своїми проблемами», – написала Тимошенко.

    У поїздці експрем’єрка, зокрема відвідала центр репродукції людини, обласну інфекційну лікарню, а також зустрічалася із керівництвом «Запоріжсталі».

    Раніше колишня прем’єр-міністерка і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко написала зворушливі слова про «легендарного» мера Києва Олександра Омельченка.

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина свята партії самоврядування Facebook
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    Тимошенко напередодні дня народження влаштувала «стресмарафон» (фото)