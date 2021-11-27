Тимошенко напередодні дня народження влаштувала «стресмарафон» (фото)

Тимошенко під час робочої поїздки у Запорізьку область спілкувалася з енергетиками

Політикиня відвідала Запорізьку область та спілкувалася із народом

Колишня прем’єр-міністерка України, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко 27 листопада святкує день народження. Їй виповнився 61 рік. Напередодні свята політикиня не відпочивала. Так, на своїй сторінці у Facebook вона оприлюднила світлини із робочої поїздки Запорізькою областю.

«Стресмарафон. Дводенний. Коли тобі у поїздках регіонами замість влади доводиться відповідати на найнагальніші запитання – медиків, вчителів, аграріїв, металургів, енергетиків, представників місцевого самоврядування та просто людей, кинутих сам на сам зі своїми проблемами», – написала Тимошенко.

У поїздці експрем’єрка, зокрема відвідала центр репродукції людини, обласну інфекційну лікарню, а також зустрічалася із керівництвом «Запоріжсталі».

Раніше колишня прем’єр-міністерка і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко написала зворушливі слова про «легендарного» мера Києва Олександра Омельченка.



