Рашисти безупинно гатять по Сєвєродонецьку: підрахувати загиблих неможливо

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено майже кожен корпус Сєвєродонецької лікарні

У понеділок, 16 травня, російські військові весь день ведуть прицільний вогонь по Сєвєродонецьку Луганської області. Найбільше дісталося медмістечку, прилетіло майже в кожен корпус Сєвєродонецької лікарні. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Є влучання також в науково-виробниче підприємство.

Хаотично обстріляні багатоповерхівки в різних районах обласного центру.

«Щонайменше загинуло 10 людей. Перевірити місцевість наразі вкрай складно через нові обстріли», – зазначив Гайдай.

Він наполегливо закликає мешканців Сєвєродонецька перебувати постійно в укриттях.

Нагадаємо, 15 травня внаслідок ворожого обстрілу Сєвєродонецька снаряд влучив у житловий будинок у старому районі міста, двоє загиблих.

Того ж дня під час евакуації мирного населення у Сєвєродонецьку під обстріл потрапив автомобіль патрульної поліції. Там були діти.

Неподалік від Сєвєродонецька на Луганщині зруйновано автомобільний міст через річку Борова до Рубіжного, він постраждав від окупантів вже вдруге.

15 травня українські військові підірвали на Донбасі мости на ключовому сполученні між Рубіжним та Сєверодонецьком, щоб зупинити наступ загарбників у напрямку Сєверодонецька та Лисичанська.