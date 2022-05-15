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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли авто, яке вивозило людей із Сєвєродонецька

    Діти, яких під обстрілами вдалося вивезти із Сєвєродонецька - Рашисти обстріляли авто, яке вивозило людей із Сєвєродонецька
    Діти, яких під обстрілами вдалося вивезти із Сєвєродонецька
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    У машині, яка потрапила під обстріл, були діти

    Під час евакуації мирного населення у Сєвєродонецьку під обстріл потрапив автомобіль патрульної поліції. Там були діти. Про це повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    За його словами, у Сєвєродонецьку 15 травня неспокійно. Росіяни лякають населення та руйнують будинки. Охочих виїхати більшає.

    Гайдай повідомив, що вдалося вивезти 10 людей, з них чотири дитини та двоє маломобільних.

    «Патрульні поліцейські змогли забрати 10 людей, автомобіль потрапив під обстріл. На щастя, без постраждалих, швидко проскочили. Сєвєродончани вже в безпеці», – написав Гайдай.

    Нагадаємо, російські військові поцілили лікарню в Сєвєродонецьку. Лише за вечір поранення отримали 9 людей, що залишились в місті.

    Також неподалік від Сєвєродонецька на Луганщині зруйновано автомобільний міст через річку Борова до Рубіжного, він постраждав від окупантів вже вдруге.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах на ранок 15 травня
    Теги: росія окупанти діти війна обстріл військові автомобіль Україна населення окупація час Сергій Гайдай #stoprussia
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    Рашисти обстріляли авто, яке вивозило людей із Сєвєродонецька