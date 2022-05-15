Рашисти обстріляли авто, яке вивозило людей із Сєвєродонецька

Діти, яких під обстрілами вдалося вивезти із Сєвєродонецька

У машині, яка потрапила під обстріл, були діти

Під час евакуації мирного населення у Сєвєродонецьку під обстріл потрапив автомобіль патрульної поліції. Там були діти. Про це повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, у Сєвєродонецьку 15 травня неспокійно. Росіяни лякають населення та руйнують будинки. Охочих виїхати більшає.

Гайдай повідомив, що вдалося вивезти 10 людей, з них чотири дитини та двоє маломобільних.

«Патрульні поліцейські змогли забрати 10 людей, автомобіль потрапив під обстріл. На щастя, без постраждалих, швидко проскочили. Сєвєродончани вже в безпеці», – написав Гайдай.

Нагадаємо, російські військові поцілили лікарню в Сєвєродонецьку. Лише за вечір поранення отримали 9 людей, що залишились в місті.

Також неподалік від Сєвєродонецька на Луганщині зруйновано автомобільний міст через річку Борова до Рубіжного, він постраждав від окупантів вже вдруге.