Рашисти обстріляли авто, яке вивозило людей із Сєвєродонецька
У машині, яка потрапила під обстріл, були діти
Під час евакуації мирного населення у Сєвєродонецьку під обстріл потрапив автомобіль патрульної поліції. Там були діти. Про це повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, у Сєвєродонецьку 15 травня неспокійно. Росіяни лякають населення та руйнують будинки. Охочих виїхати більшає.
Гайдай повідомив, що вдалося вивезти 10 людей, з них чотири дитини та двоє маломобільних.
«Патрульні поліцейські змогли забрати 10 людей, автомобіль потрапив під обстріл. На щастя, без постраждалих, швидко проскочили. Сєвєродончани вже в безпеці», – написав Гайдай.
Нагадаємо, російські військові поцілили лікарню в Сєвєродонецьку. Лише за вечір поранення отримали 9 людей, що залишились в місті.
Також неподалік від Сєвєродонецька на Луганщині зруйновано автомобільний міст через річку Борова до Рубіжного, він постраждав від окупантів вже вдруге.