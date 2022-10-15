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У трьох містах України прогриміли вибухи (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У трьох містах України прогриміли вибухи (відео)
В Україні пролунали вибухи
фото: Труха

У Запоріжжі зафіксували проліт ворожого дрону

У Кривому Розі, Нікополі та Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

В містах оголошено повітряну тривогу.

За даними ЗМІ, у Кривому Розі місцеві чули звуки, схожі на вибухи. Сталося це через декілька хвилин після сигналу про ракетну небезпеку.

Також українці повідомили про серію вибухів у Нікополі. 

Разом з тим за інформацією Telegram-каналів, у Запоріжжі зафіксували проліт ворожого дрону, після якого пролунали вибухи. Зазначається, що на місці вибуху спалахнула сильна пожежа.

Нагадаємо, 14 жовтня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в місті пролунали вибухи. За його словами в окупантів знову «бавовна».

Додамо, президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі 15 обʼєктів, які росіяни хотіли знищити своїми атаками цього тижня, відновлено повністю.

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