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Ракетний обстріл Миколаєва: розбір завалів завершено

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний обстріл Миколаєва: розбір завалів завершено
Пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки
Олександр Сєнкевич/Telegram

Внаслідок російської атаки 13 жовтня загинуло вісім жителів Миколаєва

Рятувальники завершили пошукову операцію під завалами житлового будинку у Миколаєві, куди влучила російська ракета 13 жовтня. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«О 14:30 вони дістали тіло останнього загиблого. Загалом із-під завалів будинку деблоковано тіла шістьох загиблих», – йдеться в повідомленні.

Таким чином, внаслідок російської атаки 13 жовтня загинуло вісім жителів Миколаєва: сім мешканців будинку та один рятувальник, який загинув на човниковій станції під час чергування.

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки. В одній з них, куди влучила ракета, два під’їзди аварійні.

Як повідомлялося, вночі 13 жовтня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок. Декілька поверхів будинку вщент зруйновані. 11-річний хлопчик, якого витягли з-під завалів, вчора ввечері помер.

До слова, триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців. 

Теги: Миколаїв Україна окупанти росія війна

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