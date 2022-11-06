Рашисти знову атакували Запорізьку область ракетами

Дві ракети вибухнули поблизу одного з населених пунктів Вільнянського району

Російські терористи сьогодні, 6 листопада, обстріляли ракетами Вільнянський район Запоріжжя. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Ворог продовжує гатити по наших мирних громадах. Нещодавно дві ракети, ймовірно Х-31, вибухнули поблизу одного з населених пунктів Вільнянського району», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки цивільна інфраструктура не постраждала. Всі люди цілі.

Нагадаємо, близько опівночі 6 листопада ворог атакував Запоріжжя. Окупанти завдали ракетний удар по житловому кварталу. Окупанти зруйнували двоповерхову будівлю комерційного підприємства. Також від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи. Рятувальники ліквідували пожежу. Проте, ворог забрав життя однієї людини.

До слова, триває 256-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.