Рашисти самі публікують відео обстрілу житлових будинків у Маріуполі

Окупанти намагаються звинуватити ЗСУ в обстрілі Маріуполя, хоча самі викладають відео, де саме вони рівняють місто із землею

Окупанти обстрілюють мирне населення Маріуполя й самі викладають це у мережу

У Маріуполі, де російські окупанти продовжують бомбардувати завод «Азовсталь» із мирними жителями, росіяни з танків обстрілюють житлові будинки й самі викладають це у мережу, заявляючи, що в будинку нібито був український снайпер. Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі «Оперативний ЗСУ».

Росіяни намагаються звинуватити Україну у знищенні будинків мирних жителів, проте бажання похвалитися у них завжди перемагає здоровий глузд.

У московських групах поширилося відео з описом, що нібито російський танк «знешкодив снайпера в житловому будинку». Однак ніякого снайпера там немає, і танк рашистів просто знищив житловий будинок.

Відомо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту. Місто з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

Нагадаємо, що росіяни навіть на Великдень продовжували обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі.

Раніше у мережі з'явилося відео застосування систем дистанційного розмінування УР-77 під час штурму житлових кварталів Маріуполя.