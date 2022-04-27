Рашисти самі публікують відео обстрілу житлових будинків у Маріуполі
Окупанти обстрілюють мирне населення Маріуполя й самі викладають це у мережу
У Маріуполі, де російські окупанти продовжують бомбардувати завод «Азовсталь» із мирними жителями, росіяни з танків обстрілюють житлові будинки й самі викладають це у мережу, заявляючи, що в будинку нібито був український снайпер. Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі «Оперативний ЗСУ».
Росіяни намагаються звинуватити Україну у знищенні будинків мирних жителів, проте бажання похвалитися у них завжди перемагає здоровий глузд.
У московських групах поширилося відео з описом, що нібито російський танк «знешкодив снайпера в житловому будинку». Однак ніякого снайпера там немає, і танк рашистів просто знищив житловий будинок.
Відомо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту. Місто з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.
Нагадаємо, що росіяни навіть на Великдень продовжували обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі.
Раніше у мережі з'явилося відео застосування систем дистанційного розмінування УР-77 під час штурму житлових кварталів Маріуполя.