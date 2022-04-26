Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 26 квітня

Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Дніпропетровькій областях, на Київщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині.

Запоріжжя

Ніч спокійна. Зранку були «прильоти», обставини та наявність постраждалих осіб встановлюється.

Харків

Інтенсивність нічних обстрілів сьогодні зменшилася. По області протягом доби обстрілювали місто, а також Золочівський район та Дергачі. Ведуться бойові дії в Ізюмському напрямку.

Луганщина

За добу 17 обстрілів. Тривають бої в Попасній та Рубіжному. Найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ, Гірська громада. Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві – Лисичанськ. Є пошкодження будинків.

Донеччина

Ніч неспокійна. На даний час відомо про трьох поранених цивільних: двоє у Мар'їнці, один – у Великій Новосілці. Тривають бої поблизу Лиману. Маріуполь: Азовсталь тримається.

Миколаївська область

Нічні обстріли міста. Відомо про одного загиблого: внаслідок осколкового поранення загинув чоловік у власному будинку. Детальна інформація щодо інших наслідків з’ясовується.

Херсонщина

Ситуація в області напружена. Вибухи та обстріли майже на всій території області. Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи.

Триває 62-й день повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні. Бої тривають на Слобожанському, Донецькому і Таврійському напрямках.