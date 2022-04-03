Мешканці Ірпеня розповіли про звірства російських військових (відео)
Так нині виглядають ірпінські вулиці
Окупанти перетворили Ірпінь на справжнє пекло
Ірпінь, одне з найбільш постраждалих на Київщині містечок, звільнили від армії РФ.
Однак повертатися додому ще не можна – українська армія знешкоджує міни й прибирає тіла загиблих.
Мешканці ж міста розповідають моторошні історії.
Нагадаємо, Ірпінь закрили на виїзд. А на блокпостах перевірятимуть усі автівки, щоби боротися з мародерством у місті.
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Джерело: Deutsche Welle