Мешканці Ірпеня розповіли про звірства російських військових (відео)

Окупанти перетворили Ірпінь на справжнє пекло

Ірпінь, одне з найбільш постраждалих на Київщині містечок, звільнили від армії РФ.

Однак повертатися додому ще не можна – українська армія знешкоджує міни й прибирає тіла загиблих.

Мешканці ж міста розповідають моторошні історії.

Нагадаємо, Ірпінь закрили на виїзд. А на блокпостах перевірятимуть усі автівки, щоби боротися з мародерством у місті.

Джерело: Deutsche Welle