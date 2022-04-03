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    Мешканці Ірпеня розповіли про звірства російських військових (відео)

    Так нині виглядають ірпінські вулиці - Мешканці Ірпеня розповіли про звірства російських військових (відео)
    Так нині виглядають ірпінські вулиці

    Окупанти перетворили Ірпінь на справжнє пекло

    Ірпінь, одне з найбільш постраждалих на Київщині містечок, звільнили від армії РФ.

    Однак повертатися додому ще не можна – українська армія знешкоджує міни й прибирає тіла загиблих.

    Мешканці ж міста розповідають моторошні історії.

    Нагадаємо, Ірпінь закрили на виїзд. А на блокпостах перевірятимуть усі автівки, щоби боротися з мародерством у місті.

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    Джерело: Deutsche Welle

    Теги: росія окупанти війна Київщина Ірпінь Україна окупація #stoprussia
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    Мешканці Ірпеня розповіли про звірства російських військових (відео)