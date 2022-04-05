Росія повертає до України своїх катів, що чинили звірства в Бучі

Спеслужби і волонтери знають імена усіх російських військових, що коїли звірства на Київщині

Військових російської армії, які чинили звірства в Бучі, знову повертають в Україну. Про це повідомляє розвідка Міноборони України.

Отже, 64-та мотострілецька бригада 35-тої загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, буде повернута на територію України. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову.

Станом на 4 квітня бригаду було виведено з України в Білорусь і вона перебувала поблизу міста Мозир. До 6 квітня особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода. Після лише дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з «найгарячіших» точок (орієнтовно – харківський напрямок). Зазвичай, російські підрозділи що покидають зону бойових дій отримують набагато більше часу на відновлення та відпочинок.

«Подібний графік вказує на те, що на 64-ту бригаду очікують «спеціальні завдання». Перше з них: залякування жителів населених пунктів України. Ті, хто чинив злочини геноциду в Бучі можуть повторити це знову в інших містах», – кажуть у розвідці.

Міноборони повідомляє, що іще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України – швидка «утилізація» непотрібних свідків. Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах.

«Особовий склад підрозділу, усвідомлюючи резонанс подій в Бучі та відповідальність за скоєні злочини, масово опирається поверненню в Україну. Втім, російське командування ігнорує ці настрої та погрожує трибуналом в разі відмови продовжувати участь у бойових діях. Рапорти на звільнення не приймаються до розгляду», – йдеться у повідомленні.

Наразі українські та міжнародні слідчі проводять документування численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених російською армією. «І жоден злочинець-окупант не уникне належного покарання», – додали українські розвідники.

До слова, тіла жителів Бучі пролежали на вулицях міста кілька тижнів. Про це свідчить аналіз супутникових знімків, які опублікував The New York Times. Фото спростовують заяви Міноборони РФ про те, що вбивство цивільних у передмісті Києва нібито сталося після відходу їхніх солдатів.

Нагадаємо, російська влада кинулася спростовувати причетність своїх військових до звірств у північно-західних передмістя Києва, виявлених після звільнення населених пунктів від рашистських підрозділів.

У Кремлі заявили, що у оприлюднених фото- та відеодоказах злочинів російських окупантів «були виявлені ознаки відео фальшування і фейків».

Напередодні у звільненій від окупантів Бучі правоохоронці виявили катівню.

Раніше волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

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