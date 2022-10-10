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Головне за ніч: Росія б'є по Запоріжжю та накопичує «Калібри» у Чорному морі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: Росія б'є по Запоріжжю та накопичує «Калібри» у Чорному морі
Рашисти зруйнували багатоповерхівку в Запоріжжі
фото із соцмереж

Уночі 10 жовтня Росія продовжила терор українських міст та їхніх мешканців

Пропонуємо вам головні новини ночі 10 жовтня, які ви могли проспати.

Обстріл Запоріжжя

Головне за ніч: Росія б'є по Запоріжжю та накопичує «Калібри» у Чорному морі фото 1

Внаслідок ворожих обстрілів у деяких районах Запоріжжя зникла електрика. Повітряну тривогу в Запоріжжі та області оголосили близько 1:46. Водночас почали надходити перші повідомлення про вибухи у місті.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив черговий обстріл міста. За його словами, Росія знову випустила близько десятка ракет. Також стало відомо, що рашисти зруйнували багатоповерхівку, є постраждалі.

ЄС працює над законом, який дозволить передати активи РФ на відновлення України

Головне за ніч: Росія б'є по Запоріжжю та накопичує «Калібри» у Чорному морі фото 2

Єврокомісія працює над законом, який дозволить заарештовувати активи, які підпадають під санкції проти РФ, і використовувати їх як вклад у відновлення України.

Європа планує збільшити повноваження країн ЄС щодо арешту підсанкційних активів Росії шляхом розширення списку злочинів, до якого вже входять відмивання грошей та корупція, включивши до нього порушення санкцій ЄС.

Білорусь скаржиться на оборонні дії України

Головне за ніч: Росія б'є по Запоріжжю та накопичує «Калібри» у Чорному морі фото 3

Голова Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лаппо поскаржився, що Україна готується до можливого наступу з боку його країни. Зокрема, підриває мости та заміновує дороги. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Лаппо, Сили оборони України знищили майже всі залізничні мости на кордоні з Білоруссю. Крім того, він скаржиться, що заміновані дороги, які ведуть до його країни.

Росія різко збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Головне за ніч: Росія б'є по Запоріжжю та накопичує «Калібри» у Чорному морі фото 4

Рашисти маневрують у Чорному морі та збільшили кількість ракетоносіїв. Ворог найближчим часом може випустити по території України 40 ракет.

«У штормовому Чорному морі 11 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму, кількість ракетоносіїв на чергуванні ворог різко збільшив до шести, з яких два – підводні.

На Україну спрямовано 40 «Калібрів», – йдеться в повідомленні ОК «Південь».

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Теги: Запоріжжя росія війна Україна ракета

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