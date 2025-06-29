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Разом із наступом РФ на Сумщині стартував будівельний проєкт вартістю понад 60 млн грн

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Разом із наступом РФ на Сумщині стартував будівельний проєкт вартістю понад 60 млн грн
Протягом останніх років двоповерхова будівля дитячого відділення Конотопської райлікарні була в аварійному стані
фото: dream.gov.ua

Реконструкція дитячого відділення Конотопської райлікарні – найкоштовніше цивільне будівництво в регіоні, яке припало на початок весняного наступу РФ

Управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Сумської області оголосило повторний тендер на реконструкцію будівлі дитячого відділення районної центральної лікарні Конотопа, розташованого за 70 км від кордону з РФ. ПрАТ «Сумбуд» подало найнижчу пропозицію – 62,58 млн грн. Нині фірма очікує рішення тендерного комітету. Це найвартісніше цивільне будівництво в регіоні, яке припало на початок весняного наступу РФ на Сумщину. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Велике будівництво на Сумщині. Найдорожчі проєкти, які стартували разом із російським наступом».

Реконструкцію планується завершити до кінця 2026 року. Джерелом фінансування робіт є субвенція з державного бюджету, надана в межах Програми з відновлення України, що реалізується на підставі Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Від Конотопа до кордону з РФ – приблизно 70 км
Від Конотопа до кордону з РФ – приблизно 70 км
мапа: DeepState

За інформацією державного вебпорталу Dream, Конотопська райлікарня обслуговує понад 20 тис. дітей району. За рік в середньому отримують стаціонарну допомогу 1,5 тис. дітей. Зазначається, що протягом останніх років двоповерхова будівля дитячого відділення була в аварійному стані. Зараз відділення тимчасово переведено у приміщення терапевтичного корпусу лікарні. Реконструкція передбачає утеплення фасаду й покрівлі; заміну вікон і дверей; облаштування опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення, блискавкозахисту; здійснення внутрішнього опорядження; встановлення санітарно-технічного обладнання, меблів, техніки, обладнання для реабілітації, дитячого майданчика тощо.

За даними YouControl, «Сумбудом» володіє та керує сум'янин Сергій Сумбатов. З 2016 року фірма натендерила понад 385 млн грн, найбільше в Департаменті капітального будівництва Сумської міськради.

Проєкт реконструкції дитячого відділення Конотопської райлікарні
Проєкт реконструкції дитячого відділення Конотопської райлікарні
фото: dream.gov.ua

Варто зазначити, що реконструювати дитяче відділення конотопської райлікарні місцева влада намагається не вперше. У травні минулого року проєкт дістався ТОВ «Нікострой», роботи вартістю 69,37 млн грн мали б завершитися до кінця 2025-го. Однак тоді Держаудитслужба виявила порушення в закупівлі: замовник не відхилив тендерну пропозицію, яка мала бути відхилена за законом. Щоб усунути порушення, контракт наприкінці зими врешті-решт було розірвано, а підрядник лишився з порожніми руками. Ба більше, тоді розслідувачі виявили, що «Нікострой» завищив ціни на деякі будівельні матеріали. До речі, ця фірма прийшла і на новий тендер, але програла «Сумбуду».

Раніше «Главком» повідомляв, що в селі Киселівка Чорнобаївської громади Херсонської області стартувало масштабне будівництво. На реконструкцію тутешньої гімназії виділено 100,38 млн грн. Відстань до лінії фронту звідси – 20-25 км.

До слова, один із найдорожчих в Україні будівельних проєктів поблизу фронту – капітальний ремонт дитячого садка №180 у Кривому Розі. У лютому департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА уклав договір із ТОВ «СК Стройінвест» на 108,3 млн грн. Роботи фінансуються з місцевого бюджету і мають завершитися до кінця 2026 року.

Крім того, у прифронтовій території Херсонщини, поблизу з адмінмежею Миколаївської області розгорнулося найбільш коштовне будівництво в Україні. Мова йде про село Посад-Покровське, розташоване на території Чорнобаївської громади за 30-40 км від лінії фронту.

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Теги: Сумщина велике будівництво тендер фінансування ремонт будівництво місцева влада

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