У Бучі вандали пошкодили більше десяти могил на цвинтарі (фото)

Місцева влада та поліція просять громадян перевірити могили свої рідних та близьких

У Бучі зафіксували випадок вандалізму на місцевому кладовищі – пошкоджено щонайменше десять надгробних пам’ятників. Інцидент стався на цвинтарі, розташованому на вулиці Антонія Михайловського. ПРо це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Бучанської міської ради.

У Бучі зафіксовано випадок вандалізму на кладовищі фото: Бічанська міська рада/Facebook

Потрощені надгробки на кладовищі у Бучі фото: Бічанська міська рада/Facebook

Повідомляється, що правоохоронцям уже вдалося встановити особу, яка може бути причетна до цього інциденту, наразі тривають слідчі дії.

Місцева влада та поліція просять родичів похованих перевірити могили фото: Бучанська міська рада/Facebook

Правоохоронці зафіксували факт вандалізму на кладовищі у Бучі фото: Бучанська міська рада/Facebook

Місцева влада та поліція просять громадян перевірити могили свої рідних та близьких. Якщо ви виявили пошкодження на місці спочинку рідних, закликають звернутися до поліції з відповідною заявою.

«Закликаємо до взаємоповаги, людяності та бережного ставлення до памʼяті про тих, кого вже немає поруч», – наголошують у громаді.

Нагадаємо, у Рівному, на кладовищі в мікрорайоні Грабник, невідомі осквернили могилу полеглого захисника Тараса Давидюка. Вандали розбили лампадку, викрали світильник до неї, а також ще шість декоративних ліхтариків. Також раніше мати загиблого Людмила виявила, що після Великодня з-поміж могильних флагштоків було зламано один і викрадено червоно-чорний прапор.

Також на Одещині пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських воїнів. Правоохоронці встановили причетних – ними виявилися двоє 13-річних хлопців. Інцидент стався у Курісовській ОТГ Березівського району. Як виявилося, підлітки бешкетували на місцевому цвинтарі. За даними поліції, обидва – з сімей, що перебувають на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах.