У Бучі вандали пошкодили більше десяти могил на цвинтарі (фото)
Місцева влада та поліція просять громадян перевірити могили свої рідних та близьких
У Бучі зафіксували випадок вандалізму на місцевому кладовищі – пошкоджено щонайменше десять надгробних пам’ятників. Інцидент стався на цвинтарі, розташованому на вулиці Антонія Михайловського. ПРо це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Бучанської міської ради.
Повідомляється, що правоохоронцям уже вдалося встановити особу, яка може бути причетна до цього інциденту, наразі тривають слідчі дії.
Місцева влада та поліція просять громадян перевірити могили свої рідних та близьких. Якщо ви виявили пошкодження на місці спочинку рідних, закликають звернутися до поліції з відповідною заявою.
«Закликаємо до взаємоповаги, людяності та бережного ставлення до памʼяті про тих, кого вже немає поруч», – наголошують у громаді.
Нагадаємо, у Рівному, на кладовищі в мікрорайоні Грабник, невідомі осквернили могилу полеглого захисника Тараса Давидюка. Вандали розбили лампадку, викрали світильник до неї, а також ще шість декоративних ліхтариків. Також раніше мати загиблого Людмила виявила, що після Великодня з-поміж могильних флагштоків було зламано один і викрадено червоно-чорний прапор.
Також на Одещині пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських воїнів. Правоохоронці встановили причетних – ними виявилися двоє 13-річних хлопців. Інцидент стався у Курісовській ОТГ Березівського району. Як виявилося, підлітки бешкетували на місцевому цвинтарі. За даними поліції, обидва – з сімей, що перебувають на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах.
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