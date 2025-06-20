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У Бучі вандали пошкодили більше десяти могил на цвинтарі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Бучі вандали пошкодили більше десяти могил на цвинтарі (фото)
У Бучі зафіксовано випадок вандалізму на кладовищі
фото: Бучанська міська рада/Facebook

Місцева влада та поліція просять громадян перевірити могили свої рідних та близьких

У Бучі зафіксували випадок вандалізму на місцевому кладовищі – пошкоджено щонайменше десять надгробних пам’ятників. Інцидент стався на цвинтарі, розташованому на вулиці Антонія Михайловського. ПРо це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Бучанської міської ради

У Бучі зафіксовано випадок вандалізму на кладовищі
У Бучі зафіксовано випадок вандалізму на кладовищі
фото: Бічанська міська рада/Facebook
Потрощені надгробки на кладовищі у Бучі
Потрощені надгробки на кладовищі у Бучі
фото: Бічанська міська рада/Facebook

Повідомляється, що правоохоронцям уже вдалося встановити особу, яка може бути причетна до цього інциденту, наразі тривають слідчі дії.

Місцева влада та поліція просять родичів похованих перевірити могили
Місцева влада та поліція просять родичів похованих перевірити могили
фото: Бучанська міська рада/Facebook
Правоохоронці зафіксували факт вандалізму на кладовищі у Бучі
Правоохоронці зафіксували факт вандалізму на кладовищі у Бучі
фото: Бучанська міська рада/Facebook

Місцева влада та поліція просять громадян перевірити могили свої рідних та близьких. Якщо ви виявили пошкодження на місці спочинку рідних, закликають звернутися до поліції з відповідною заявою.

«Закликаємо до взаємоповаги, людяності та бережного ставлення до памʼяті про тих, кого вже немає поруч», – наголошують у громаді.

Нагадаємо, у Рівному, на кладовищі в мікрорайоні Грабник, невідомі осквернили могилу полеглого захисника Тараса Давидюка. Вандали розбили лампадку, викрали світильник до неї, а також ще шість декоративних ліхтариків. Також раніше мати загиблого Людмила виявила, що після Великодня з-поміж могильних флагштоків було зламано один і викрадено червоно-чорний прапор.

Також на Одещині пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських воїнів. Правоохоронці встановили причетних – ними виявилися двоє 13-річних хлопців. Інцидент стався у Курісовській ОТГ Березівського району. Як виявилося, підлітки бешкетували на місцевому цвинтарі. За даними поліції, обидва – з сімей, що перебувають на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Теги: Київщина вандалізм місцева влада поліція

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