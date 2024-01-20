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Повітряні сили повідомили, яка зброя, окрім F-16, здатна змінити хід війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, яка зброя, окрім F-16, здатна змінити хід війни
Україні для успішного ведення війни потрібні ракети Atacms
фото з відкритих джерел

На фронті зараз важкі умови, тож Сухопутним військам потрібна підтримка з повітря

Україні потрібно від партнерів отримати інструмент, щоб закінчити війну. І цей інструмент і є високотехнологічна далекобійна зброя. Про це заявив в інтерв'ю «Фокусу» речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Ми не можемо воювати з армією, яка нас обходить кількістю та ще й по технологіях. Нам потрібно від партнерів отримати інструмент, щоб закінчити війну. І цей інструмент і є високотехнологічна далекобійна зброя. Наприклад, Atacms. Чекаємо на рішення німецького уряду про Taurus. Є StormShadow, тому треба, щоб до британських та французьких ракет доєдналася німецька. Нам важливо мати кількість, щоб бити ворога ефективніше. Тоді це буде серйозна допомога нашим побратимам з Сухопутних військ. Ми розуміємо, в яких умовах вони зараз воюють на фронті. Якщо тут погода за вікном в тилових регіонах погана, то там – умови стають непростими. Стріляє артилерія, стріляє авіація, над головою дрони, які летять тебе знищувати. Це надзвичайно важка праця», – зазначив він.

Ігнат наголосив , що саме тому питання заміни хлопців на якийсь час, проведення ротацій надзвичайно гостро стоїть, бо важко у таких умовах.

«Тому авіаційна підтримка дуже важлива, зокрема та, про яку ми говорили з вами – це і завдавання ударів на далеких підступах, щоб зменшити постачання ворожих боєприпасів і логістики», – підсумував речник Повітряних сил.

Раніше керівник української розвідки анонсував нові удари по росіянах у Криму. 

Нагадаємо, Кирило Буданов повідомив, що російські загарбники мають ще вісім літаків А-50, які перебувають у хорошому стані. Начальник розвідки нагадав, що літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 був збитий і вибухнув, а от повітряний пункт управління Іл-22 із сильними пошкодженнями здійснив посадку в Анапі.

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