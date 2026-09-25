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У Росії атаковано завод та НПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Росії атаковано завод та НПЗ
Пермський НПЗ горить після атаки
фото: соціальні мережі

Під удар потрапили завод «Іскра» в Ульяновську та Пермський НПЗ

У ніч на 25 вересня в Ульяновську та Пермі пролунали вибухи. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За повідомленнями місцевих жителів, в Ульяновську під атакою опинилося АТ «НПП «Завод Іскра», яке входить до складу концерну «Алмаз-Антей» та спеціалізується на виробництві електронних компонентів для обчислювальної техніки, засобів зв'язку та радіоелектронної апаратури.

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Завод бере безпосередню участь у програмах імпортозаміщення для російського ВПК та авіакосмічної сфери. Нещодавно підприємство розширило потужності, відкривши новий великий виробничий ділянку для створення цифрових блоків та СВЧ-модулів (для радіолокаційних систем). 

Водночас у Пермі під ударом опинився Пермський нафтопереробний завод (ПНОС) компанії «Лукойл». Це стратегічно важливе підприємство з потужністю переробки понад 13 млн тонн нафти на рік є одним із найбільших у Росії та виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема автомобільний бензин, дизельне, мазутне та реактивне пальне.

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Також цієї ночі у Краснодарському краї, Ростовській та Воронезькій областях РФ пролунали вибухи.

Як відомо, вночі 12 вересня безпілотники атакували Тольятті та Таганрог у Росії. 

У російському Тольятті Самарської області місцеві жителі повідомили про вибухи. Ймовірно, під удар потрапив «КуйбишевАзот». Завод є провідним виробником капролактаму, поліаміду, аміаку та азотних добрив у РФ. Продукція підприємства використовується у цивільних галузях, а також має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу як джерело критичної сировини та товарів подвійного призначення.

Крім того, у ніч на 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому. 

Теги: пожежа вибух росія

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