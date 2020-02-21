«Слуга народу» жорстко розкритикував міністерку охорони здоров'я



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Народний депутат від «Слуги народу» Дмитро Гурін не розуміє, чому Скалецька не у відставці, а на карантині

«Давайте, коли в нас буде епідеміологічна небезпека, міністр охорони здоров’я буде відразу сідати на карантин», - іронічно пропонує нардеп

Народний депутат від «Слуги народу» Дмитро Гурін різко розкритикував рішення міністерки охорони здоров’я Зоряни Скалецької залишитися в обсервації у Нових Санажарах.

Своє обурення нардеп висловив у Facebook.

«Якщо вам здається, що ситуація з коронавірусом — тотальний провал міністра Скалецькоі і комунікацій МОЗ, вам не здається», - написав Гурін.

Він нагадав, як два роки тому в попередній команді МОЗ стикнулись з епідеміологічною загрозою — спалахами на кір.

«Результат дій команди Супрун — підвищення рівня плановоі вакцинації дітей до року на кір з 50% до 93,7% — за 1 (один) рік. Це були реальні спалахи кору, реальні пацієнти і сотні тисяч доз гуманітарної допомоги», - додав він.

Нардеп не розуміє, де реальний план МОЗ щодо боротьби з коронавірусом, де комунікація з людьми, що робити звичайній людині, якщо у неї є підозра щодо себе.

«Хтось бачив інструкції на поліклініках? МОЗ, ау? І головне — хто тепер зло! Жорстокі негідні українці», - написав депутат. Такі тварі, в річницю революції гідності, а-яй-яй. Дуже круто. Тобто не міністр, який все провалив винен, а саме українці. Знов поганий народ, вже чули, як раз шість років тому», - написав Гурін.

«Слуга народу» заявив, що не знає країни, «де за таке не звільнять міністра».

«А де міністр? В карантині. Давайте, коли в нас буде епідеміологічна небезпека, міністр охорони здоров’я буде відразу сідати на карантин. Колеги, пропоную прийняти таку правку до закону про Кабмін відразу після землі — за основу і в цілому, там один абзац всього! Ще раз. Міністр не у відставці, а в карантині. А ви тут тримайтесь, поки вона в карантині. Займайтесь протиепідемічними заходами», - обурюється нардеп.

На його думку, таким чином підставили президента, прем’єра та уряд.

«Нам говорили, що Скалецька — це тимчасово і що це команда президента. Одне з двох точно брехня. Олексій Гончарук, як думаєш, що саме?», - запитав у прем’ра нардеп.

Варто зазначити, що Гурін не голосував за призначення складу чинного Кабміну.

Зазначимо, що у МВС та МОЗ божилися, що Скалецька не залишала санаторій «Нові Санжари».

Раніше начальник медичного центру «Нові Санжари» в Полтавській області Олександр Блінов заявив, що міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яка 20 лютого ввечері пообіцяла провести 14-денний карантин разом із евакуйованими з Китаю українцями, залишила територію медцентру.

«Пані міністерка зараз виїхала», – сказав Блінов і додав, що Скалецька запланувала повернутись у зону карантину, але коли – «треба в неї спитати».

Як відомо, для Скалецької повинні були облаштувати місце в окремій будівлі, проте, окрім неї, у «Нових Санжарах» працюють ще троє представників МОЗ.

Як повідомляв «Главком», у четвер увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.