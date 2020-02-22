Скалецька про ситуацію в санаторії «Нові Санжари»: все добре, всі здорові



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Зоряна Скалецька із журналістом Олександром Маховим в обсервації у Нових Санжарах Фото: Oleksandr Makhov, Facebook

«Ми з колегами з Міністерства охорони здоров'я весь час на зв'язку», - заявила глава МОЗ

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.

Про це Скалецька написала у Facebook.

«У нас все добре. Всі здорові. Ми з колегами з Міністерства охорони здоров'я весь час на зв'язку. Сьогодні за день було кілька нарад по скайпу. Спасибі всій своїй команді!», - зазначила глава МОЗ.

За її словами, наразі у неї багато роботи, тому вона не встигла поспілкуватися з усіма журналістами, які цікавились проблемами євакуйованих, але пообіцяла, що зробить це обов'язково пізніше.

Раніше Скалецька розповіла, як пройшов її перший робочий день у Нових Санжарах.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за дорученням президента України Володимира Зеленського вилетів у селище Нові Санжари Полтавської області.

Як повідомлялося, 20 лютого, після того, як стало відомо, що до смт Нові Санжари в Полтавській області привезуть на 14-денну обсервацію евакуйованих з Уханя українців та іноземців, жителі перекрили дорогу та міст до селища, сталися протести і сутички.

Нагадаємо, у поліції заявили, що усі затримані у Нових Санжарах є мешканцями Полтавщини.



