Сутички у Нових Санжарах: поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Нових Санжарах люди билися з поліцією через страх заразитися коронавірусом

Порушникам загрожує позбавлення волі до восьми років

Поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень через сутички у Нових Санжарах. Про це заявив керівник поліції в Полтавській області Іван Виговський під час сесії Полтавської обласної ради.

«…на сьогоднішній ранок поки що п’ять кримінальних проваджень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань», - сказав Виговський.

За його словами, провадження відкриті за ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ч.1 ст. 294 (організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях), ч.1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей, або настання інших тяжких наслідків), ч.2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) та ч.2 ст. 161(порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) ККУ.

Напередодні у Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих з Уханя, відбулося засідання оперативного штабу уряду під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Після цього він дав брифінг для ЗМІ.

Гончарук запевняє, що усі евакуйовані з Китаю українці, яких розмістили у санаторії Національної гвардії в Нових Санжарах Полтавської області, здорові.

Зазначимо, що глава МОЗ Зоряна Скалецька добровільно пройде 14-денну обсервацію разом з усіма громадянами, яких у четвер було евакуйовано з Китаю.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Джерело: УНН