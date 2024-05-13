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Енергетична компанія режисера «Слуги народу» уклала угоди на мільйони бюджетних грошей

Катерина Іванова
glavcom.ua
Енергетична компанія режисера «Слуги народу» уклала угоди на мільйони бюджетних грошей
Олексій Кірющенко народився в Україні, довго жив і працював у Росії. В Україні, зокрема, співпрацював з проєктами студії «Квартал 95» – серіали «Свати», «Папік», «Слуга народу»
фото з відкритих джерел

Журналісти запитали у Кірющенка про його новий електробізнес, але режисер відмовився спілкуватися та перейшов до образ

Компанія «Ел-енерго» з жовтня 2023 р. по травень 2024 р. уклала 12 контрактів на понад 750 мільйонів гривень на постачання електроенергії від комунальних підприємств. Фірма почала отримувати замовлення саме після того, як режисер і сценарист серіалу «Слуга народу» Олексій Кірющенко став її співвласником. Про це йдеться у розслідуванні bihus.info.

Журналісти дослідили, що у серпні 2023-го режисер Олексій Кірющенко, який співпрацював із проєктами студії «Квартал 95», увійшов у компанію «Ел-енерго» (отримав частку 49%). Його партнером по бізнесу став Олександр Хандрига (51%). Основний вид діяльності «Ел-енерго» – торгівля електроенергією. Сама фірма була створена у вересні 2022-го, ліцензію на постачання електроенергії отримала у листопаді. Проте до приходу нових власників діяльності не вела, зауважують в bihus.info.

«Після зміни власників компанія почала отримувати бюджетні замовлення. Загалом до квітня 2024-го встигла укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам. Загальна сума замовлень – 774 млн грн (вартість з урахуванням змін до контрактів станом на 10.05.2024). Більшість угод укладені до кінця року, тому ціна і обсяги постачання ще можуть бути змінені», – йдеться у розслідуванні.

Наразі найбільша угода укладена з КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міськради. Згідно з останніми змінами до контракту, вартість угоди – 521 млн грн. Строк виконання – до кінця року.

«Журналісти запитали напряму у Кірющенка про його новий електробізнес, але режисер відмовився спілкуватися. На пряме запитання про компанію «Ел-енерго» і її контракти Кірющенко спочатку заявив, що не розуміє, про що мова. Потім, що він – не Кірющенко взагалі. І, врешті-решт, розмова звелась до образ редакції Bihus.Info і журналістки», – йдеться у розслідуванні.

Олексій Кірющенко народився в Україні, довго жив і працював у Росії. В Україні, зокрема, співпрацював з проєктами студії «Квартал 95» – серіали «Свати», «Папік», «Слуга народу». Після перемоги Володимира Зеленського у 2019-му, Кірющенко долучався до розробки концепції на той момент нового телеканалу для окупованих територій «Дім», був членом Наглядової ради Українського культурного фонду, і, за даними журналістів, входив до складу комісії, що обирала кінопроекти для державного фінансування. 

У вересні 2023-го разом з продюсером Артемом Колюбаєвим (колишній бізнес-партнер з кіновиробництва голови Офісу президента Андрія Єрмака) став співвласником компанії-виробника БПЛА Culver. Продюсер і режисер отримали в компаніях, які входять в Culver, по 5%. 

Раніше Главком дослідив, що кінорежисер і сценарист серіалу «Слуга народу» Олексій Кірющенко у розпал війни розгорнув активну бізнесову діяльність. А саме став співвласникам столичної ТОВ «Ел-Енерго», яка отримала ліцензію на постачання електричної енергії.

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Теги: торгівля бізнес фінансування Квартал 95 травень

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