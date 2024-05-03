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Конгрес США подвоїв бюджет на виробництво 155-міліметрових снарядів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Конгрес США подвоїв бюджет на виробництво 155-міліметрових снарядів
Запаси 155-міліметрових снарядів у США вичерпалися через поставки в Україну та Ізраїль
фото U.S. Army

США планують збільшити щомісячний обсяг виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів до 100 тис. одиниць до літа 2025 року

Конгрес США подвоїв фінансування на закупівлю та виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів для збільшення запасів країни, вичерпаних через поставки в Україну та Ізраїль.  Про це повідомляє агенція Reuters. 

«Конгрес США подвоїв до 6 млрд дол. свій запит на фінансування закупівлі та виготовлення 155-міліметрових артилерійських снарядів, щоб поповнити запаси, вичерпані через постачання в Україну, а тепер, ще й до Ізраїлю», – повідомив армійський чиновник.

Як зазначається у повідомленні, США планують збільшити щомісячний обсяг виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів до 100 тис. одиниць до літа 2025 року.

При цьому 3,1 млрд дол. на закупівлю артилерійських снарядів та розширення виробництва вже включено в нещодавно підписаний законопроєкт про додаткові витрати у розмірі 95 млрд дол.

Нагадаємо, оборонне відомство США та корпорація Northrop Grumman уклали договір на суму $7 млрд для модернізації малопомітних стратегічних бомбардувальників B-2. Про це пише Security Clearance Jobs посилаючись на пресслужбу Пентагону.

З пресрелізу також випливає, що укладений контракт передбачає підтримку логістики комплектуючих для бомбардувальників, зокрема інженерне та програмне забезпечення та встановлення допоміжного обладнання.

У публікації зазначено дедлайн модернізації авіації Northrop Grumman: 3 травня 2029 року. Роботи виконуватимуться на базах ВПС у штатах Міссурі, Каліфорнія, Юта, Огайо та Оклахома.

Читайте також: Очільник Пентагону назвав головний виклик для США

Раніше, 27 квітня, стало відомо, що Військово-повітряні сили США уклали контракт на $13 млрд з авіавиробником Sierra Nevada Corporation (SNC) на розробку літака, який замінить застарілий E-4B – нинішній «літак Судного дня», розроблений у 1970 році.

Наприкінці березня американський портал Warrior Maven повідомив, що через 20 років винищувач F-35A Lightning II запущений у серійне виробництво. Розробка F-35 розпочалася у 2002 році, перший політ винищувач здійснив у 2006 році.

До слова, безліч критичних несправностей були виявлені у п'яти нових винищувачах F-35C Joint Strike Fighter, поставлених ескадрильї Корпусу морської піхоти США у 2023 році. Про це йдеться у службовій записці підполковника Майкла Фішера, яку вдалося отримати виданню Defense News. Військовий наголосив, що стан літаків підриває боєздатність корпусу.

Зокрема у звіті сказано, що 311 ударна ескадрилья винищувачів морської піхоти, або VMFA-311, на авіабазі Мірамар корпусу морської піхоти в Сан-Дієго виявила ряд проблем з літаками F-35 виробництва Lockheed Martin. На їхнє усунення знадобилося понад 700 годин роботи.

Теги: політ бюджет фінансування виготовлення законопроєкт США озброєння

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