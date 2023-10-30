Будівельний бізнес – стоп? Телеведучий Горбунов ухвалив несподіване рішення

Актор пов'язав своє життя з будівельним бізнесом у середині липня, а через три місяці зав'язав із новою справою

П ісля розслідування «Главкома» шоумен несподівано зник із переліку співзасновників столичної компанії «Спейс плаза»

Телеведучий каналу «1+1», заслужений артист України Юрій Горбунов вийшов зі складу співзасновників київської будівельної компанії «Спейс плаза» після розслідування «Главкома». За інформацією аналітичної системи Youcontol, це сталося 26 жовтня. Шоумена більше немає серед співзасновників «Спейс плаза».

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дані Youcontol

Що цікаво: внесок Юрія Горбунова у статутний фонд компанії у розмірі 1 млн грн, ймовірно, перейшов іншому співзасновнику Олександру Вінницькому. Адже на момент внесення змін Вінницький вклав у фірмі 2 млн грн. Після того, як із неї вийшов Горбунов, у Вінницького доплюсувався 1 млн грн і разом стало 3 млн грн.

Як повідомляв «Главком», після невдач зі зйомкою скандального серіалу «СМТ Інгулець» за понад 30 млн грн актор Юрій Горбунов пішов у будівельну галузь й став девелопером. 11 липня 2023 року шоумен увійшов у число співзасновників столичної будівельної компанії «Спейс плаза».

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Судячи з усього, телезірці подарували частку у компанії. До приходу Горбунова у фірмі були зазначені троє співзасновників: мешканець Вінниччини Темурі Воронков (вніс до статутного фонду «Спейс плаза» 6 млн грн) і двоє киян Олександр Вінницький й Тетяна Шушакова. Вони обоє внесли по 2 млн грн.

Коли ж у «Спейсі плаза» з’явився Горбунов, його внесок до статутного фонду склав 600 тис. грн. При цьому ця ж сума коштів відмінусувалася від 6 млн грн, раніше внесених Темурі Воронковим.

12 липня «портфель» телеведучого потовстішав – Воронков «підкинув» йому ще 400 тис. грн. Таким чином, загальний внесок Юрія Горбунова у будівельну компанію склав 1 млн грн.

Додамо, що ТОВ «Спейс плаза» створено у листопаді 2021 року. За цей час фірма поки що нічим особливим не відзначилася. Проте враховуючи появу Юрія Горбунова, грандіозні будівельні проєкти ще попереду. Та й велика повоєнна відбудова вселяє надію гравцям будівельної галузі.

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Крім цього, вже у війну ведучий Горбунов спільно зі своєю дружиною-ведучою Катериною Осадчею, яка тепер закинула світську хроніку і працює у проєкті з пошуку зниклих людей, зареєстрували громадську та благодійну організації. Першу назвали «Громадське об’єднання Катерини Осадчої», іншу – «Фундація Катерини Осадчої». До слова, остання організація займається «наданням іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання».

Зауважимо, Горбунов у недавньому інтерв’ю розповів, що під час війни переважно живе коштом телепроєктів «Голос» та «Сніданок з 1+1». При цьому він бідкався, що цих грошей недостатньо.

Раніше повідомлялося, що телеведучий «1+1» Горбунов ходив на суд підтримати олігарха Ігоря Коломойського. Він та інші ведучі «плюсів» заявляли клопотання про взяття бізнесмена на поруки, але все безуспішно.