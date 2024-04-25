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Україна отримає €380 млн на підтримку відновлюваної енергетики від Данії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна отримає €380 млн на підтримку відновлюваної енергетики від Данії
Меморандум з українського боку підписала Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, з данського – міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу
фото: міністерство економіки України

Особливу увагу будуть звертати на зелену трансформацію економіки та впровадження інноваційних рішень у сфері критичної інфраструктури

Данський уряд надасть Україні €380 млн для підтримки критичної інфраструктури, а також на проєкти з будівництва вітряних електростанцій, пише Екополітика.

«Наша співпраця на сьогодні вже є плідною, але тепер ми зробимо її ще міцнішою, завдяки чому данські знання та інновації зможуть принести користь українцям і допомогти відновити свою країну», – наголосив Міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.

Як передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України, данський уряд зобов’язується надати €380 млн для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику. 

Зазначається, що особливу увагу будуть звертати на зелену трансформацію економіки та впровадження інноваційних рішень у сфері критичної інфраструктури. Зокрема, для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальні джерела енергії, данський уряд виділить додаткове фінансування для Українського Механізму EIFO на суму €380 млн.

Повідомляється, що Меморандум передбачає підтримку та розвиток співробітництва та ділового партнерства між данським та українським бізнесом у сфері критичної інфраструктури та морської промисловості.

Теги: Меморандум фінансування альтернативна енергетика

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