Євросоюз обійшов Сполучені Штати за фінансовою допомогою Україні

Європейський Союз надавав Україні $27,471 млрд

З початку війни Україна отримала $85,353 млрд бюджетної підтримки від міжнародних партнерів, у том числі з початку 2024 року – на $11,780 млрд. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Найбільше допомоги надав Європейський Союз – на $27,471 млрд, на другому місці – США, які надали $22,930 млрд.

З початку війни Україна отримала $85,353 млрд бюджетної підтримки від міжнародних партнерів фото: Facebook/Міністерство фінансів України

З початку 2024 року ЄС надав Україні $6,484 млрд, допомога від США була відсутня.

Нагадаємо, Європейський комісар із бюджетних питань Йоганнес Ган заявив, що вступ України до Європейського Союзу не становитиме значних фінансових труднощів для об’єднання.

Як повідомлялося, Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року – аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості.

Нагадаємо, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України.

Раніше Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна бажає Україні якнайшвидшого членства у ЄС.