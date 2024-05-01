Торік кожним десятим новим підприємцем у Польщі став українець

Найчастіше українці започатковують власну справу у Варшаві, Кракові та Вроцлаві

Впродовж 2023 року українці зареєстрували в Польщі 30 325 нових компаній. Вони склали 10% від загальної кількості зареєстрованих за цей період індивідуальних підприємців. Про це консультаційний центр «Дія.Бізнес» у Варшаві повідомив «Укрінформу».

Зазначається, що за 2022-2023 рік українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи. До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.

«Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств. У середньому, за підсумками 2022 року, кількість нових ФОПів, зареєстрованих українськими резидентами, склала 2 тисячі. А у 2023 році цей показник збільшився майже до 3 тис. реєстрацій на місяць», – йдеться в повідомленні.

Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).

Нагадаємо, за перший квартал 2024 року в Україні зареєстровано 74 050 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це на 33,6% більше, ніж у січні – березні 2023 року та на 18% більше за показник першого кварталу довоєнного 2021-го.

Як повідомлялося, Рада міністрів Польщі схвалила законопроєкт, який передбачає продовження тимчасового захисту для біженців з України до 30 вересня 2025 року.

Раніше стало відомо, що рішення про повернення Україні чоловіків призовного віку з-за кордону має ухвалюватися на рівні Євросоюзу. Однак, якщо Україна попросить, Польща надаватиме допомогу щодо повернення чоловіків з-за кордону.

До слова, Німеччина є одним з головних напрямків як для українських біженців, так і трудових мігрантів. Цього року в країні дозволили працювати на підприємствах і вчити мову одночасно для заохочення працевлаштування. Про це у коментарі «Главкому» розповіла керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко. За її словами, зараз спостерігається ефект свідомої міграції біженців. Українці вже обирають не лише ті країни, які близько розташовані, а й де є можливість особистісного розвитку.