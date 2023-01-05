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В Україні запустять виробництво анти-«шахедів»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
В Україні запустять виробництво анти-«шахедів»
Загалом із вересня українські сили знищили майже 500 ворожих дронів
фото: Reuters

Військовий експерт: «У нас точно не дурніші інженери, ніж в Ірані, аби зробити безпілотники такого типу»

Незабаром Україна почне виробляти анти-«шахедів», які будуть перехоплювати іранські безпілотники. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко у інтерв'ю «Главкому».

У серійне виробництво ввійдуть дрони-перехоплювачі «шахедів». Уже є українські розробки, за якими собівартість такого дрона складає $4-5 тис.

«Це зовсім невеликі гроші, за які можна мати доволі непогану зброю. Думаю, подібні дрони, поки не маємо ракет, – це для нас просто шанс і must have», – поділився Мусієнко.

До того ж Україна має змогу самостійно виготовляти подібні «шахедам» ударні механізми. Нині вже є декілька ідей та проєктів, які на стадії випробовування, тож невдовзі Україна презентує чимало новинок.

«Усі фахівці, з якими розмовляєш, кажуть, що «шахед» – доволі проста технологія. І у нас точно не дурніші інженери, ніж в Ірані, аби зробити безпілотники такого типу. Інше питання – чому їх досі не зробили?» – наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, напередодні Олександр Мусієнко розповів, чому провалився ракетний терор росіян – «уже січень, а блекауту нема».

До слова, загалом із вересня українські сили знищили майже 500 ворожих дронів. Захисники знищили 100% дронів, які запустили російські війська – ЗСУ повідомили, скільки іранських дронів збили за дві доби нового року.

Раніше повідомлялося, що Україна закупила близько 1400 безпілотників і планує розробити бойові моделі, здатні атакувати дрони, які Росія використовує під час свого вторгнення в Україну.

Крім того, нардеп розказав, як іранські дрони зруйнували міф про можливості воєнної авіації Росії.

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