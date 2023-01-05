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Німеччина пообіцяла нові поставки зброї для України

Олександра Садова
glavcom.ua
Німеччина пообіцяла нові поставки зброї для України
фото з відкритих джерел

Віцеканслер Німеччини заявив: «Ми завжди адаптуватимемо наші поставки до вимог поля бою»

Після заяви Франції про надання Україні колісних танків Німеччина також пообіцяла подальші поставки озброєнь Києву. Про це пише RND.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек у четвер, 5 січня, під час економічної конференції в Осло заявив, що Берлін не припинить постачання зброї в Україну.

Раніше Франція пообіцяла поставити Україні броньовану розвідувальну машину AMX-10 RC. Президент США Джо Байден також підтвердив, що уряд США розглядає можливість постачання Україні бронетранспортерів Bradley.

Посилаючись на рішення Франції та міркування уряду США щодо постачання бронетранспортерів, Габек додав: «Ми завжди адаптуватимемо наші поставки до вимог поля бою». США голосують щодо подальших поставок озброєнь.

Зазначають, що Франція пообіцяла Україні поставку розвідувального танка AMX-10 RC, а в Єлисейському палаці говорили про «легкий бойовий танк». Колісний танк в основному використовується для розвідки, але він має гармату, яка майже досягає калібру основного бойового танка Бундесверу Leopard 2.

Президент США Джо Байден також підтвердив, що уряд США розглядає можливість доставки Україні бойових машин піхоти Bradley. Ці танки можна порівняти з Marder, який використовується Бундесвером.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що надання Німеччиною танків Leopard Збройним силам України – це питання часу. Він наголосив, що зараз перед Європою стоять величезні виклики через російську агресію. За його словами, решта західних партнерів активізує підтримку України.

Раніше повідомляли, що Німеччина відкрита для використання мільярдів євро заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відновленні, якщо юридичні питання будуть вирішені, і союзники також підуть цим шляхом. 

У відповідь на повідомлення про готовність Німеччини арештувати російські активи у Росії традиційно взялися за погрози. Так, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін пригрозив Берліну «аналогічними діями».

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Теги: Німеччина зброя танки Україна війна

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