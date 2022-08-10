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РФ формує третій армійський корпус для війни в Україні, – британська розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ формує третій армійський корпус для війни в Україні, – британська розвідка
Новобранцям третього армійського корпусу пропонуються вигідні грошові бонуси, коли вони відправляються в Україну
фото ілюстративне

Армійський корпус зазвичай складається з 15-20 тис. рашистів 

Щоб підтримати операцію в Україні, Росія створила нове велике формування сухопутних сил, третій армійський корпус, базований у Муліно, у Нижньогородській області на схід від Москви. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

«Росія, ймовірно, планує забезпечити значну частину сил із новосформованих «добровольчих» батальйонів, які формуються по всій країні та об’єднують новобранців з тих самих районів», – зазначають у розвідці.

Зазначається, що потенційним новобранцям третього армійського корпусу пропонуються вигідні грошові бонуси, коли вони відправляються в Україну. У ньому можуть брати участь чоловіки віком до 50 років і тільки з середньою освітою.

«Російський армійський корпус зазвичай складається з 15-20 тис. військовослужбовців, але Росії, ймовірно, буде важко довести третій армійський корпус до цієї чисельності, враховуючи дуже обмежений рівень народного ентузіазму щодо добровільної участі в Україні», – додають у Британії.

Цей корпус навряд чи буде вирішальним для кампанії.

Раніше розвідка повідомлялося, що Росія продовжує зосереджувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України. Незважаючи на зміну зусиль, окупанти продовжують атакувати українські позиції в Донецькій області. За останні 30 днів наступ Росії на місто Бахмут був її найуспішнішою віссю на Донбасі. Однак за цей час Росії вдалося просунутися лише на 10 км.

Нагадаємо, триває 168-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Українські захисники відбили кілька штурмів ворога на Донеччині та Харківщині.

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Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна війна в Україні

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