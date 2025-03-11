«Це буде велика біда». Українські військові – про перемир'я, на яке штовхають Україну

Українські військові не вірять, що Росія дотримуватимуться режиму перемир’я, адже з 2014 по 2022 рік вона постійно порушувала мирні домовленості

«Росія жодного разу не дотримувалася жодного перемир’я»

Підтвердженням намірів сторін задля досягнення миру могли б стати певні жести доброї волі, наприклад, обмін полоненими всіх на всіх, і таку пропозицію висловлював президент Володимир Зеленський. Ще одна пропозиція Києва – заборонити ракетні удари, атаки дронів і бомбардування цивільної та енергетичної інфраструктури. Натомість Росія відповіла масованими нічними обстрілами тилових регіонів України. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Як зупиняються війни і чи готовий український фронт до такого?».

Сергій з позивним «Дід», старший сержант, котрий воює у складі 92-ї окремої штурмової бригади, на прохання «Главкома» змоделювати ситуацію після гіпотетичного оголошення про припинення вогню.

«Чесно кажучи, не можу навіть уявити цього. Лінія зіткнення дуже велика, з обох боків стоять сотні тисяч людей, і раптом вони всі опускають зброю... Інерція війни велика, тому якось в це не віриться. Точно будуть «випадкові» постріли артилерії, «заблукалі» FPV, які робитимуть «випадкові» скиди, будуть провокації на рівні рядового складу – думаю, більше з їхнього боку. Це буде велика біда, багато хлопців загинуть у цей час. Згадайте, як росіяни порушували (режим припинення вогню) під час АТО. А зараз масштаби непорівнювані», – сказав Сергій з позивним «Дід».

Полковник Владислав Селезньов також сумнівається в можливості зупинки бойових дій на такій довгій лінії фронту. «Понад 1200 км лінія активних бойових дій. Хто може забезпечити припинення вогню за таких умов? Хто це може контролювати? Сподіватися на шляхетність росіян після того, що вони вчинили в Маріуполі, Бучі, Ірпені, Ізюмі та тисячі інших міст і сіл, не доводиться. Інструменту міжнародного контролю та гарантій дотримання тиші не існує, а отже, тішитися ілюзією, що Путін добровільно зголоситься на припинення вогню і буде його дотримуватися, – я в це не вірю. У нас є поганий приклад 2014-2021 років».

Як зауважує «Главком», справді президент Зеленський нещодавно передав американській стороні список порушень росіянами режиму тиші у 2014-2021 роках, – це було 25 разів. Лише за час останнього, погодженого сторонами «повного і всеосяжного припинення вогню», від 27 липня 2020 року по 6 травня 2021-го, на Донбасі було зафіксовано 1400 порушень режиму тиші, загинуло 34 українських військових і понад 100 отримали поранення.

Росія та підтримувані нею парамілітарні структури на Донбасі жодного разу не дотрималися жодного з проголошених перемир’їв, підкреслює Селезньов: «Щоразу вони намагалися скористатися умовами перемир’я для того, щоб покращити своє тактичне становище і підступно атакувати нас. Зазвичай режим тиші зривався за дуже короткий час, приміром, у першу ж годину після підписання Путіним угод Мінськ-2 почалася стрілянина зі стрілецької зброї, наступної доби додалися міномети, а згодом і ствольна артилерія».

«Главком» наголошує, що недовіра до російської сторони щодо виконання нею зобов’язань з припинення вогню є одним з визначальних факторів, що формує скепсис і українських політиків і військових усіх рівнів.

«Безліч перемир’їв, які оголошували, починаючи від 2014 року, на жаль, не зупинили агресію Росії і велику війну. Перемир’я нічого не важить, важить головне питання – гарантії безпеки. Ми маємо отримати гарантії, що Росія, зализавши рани, накопичивши сили, не нападе невдовзі на нас», – підсумовує офіцер батальйону «Свобода» Андрій Іллєнко.

Нагадаємо, що для припинення бойових дій Україні спершу потрібно досягнути чітких політичних домовленостей, зокрема встановити умови та термін перемир’я на фронті, а також гарантії його дотримання. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Як зупиняються війни і чи готовий український фронт до такого?».

Як повідомлялося, українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії. Ключовою темою є війна в Україні.