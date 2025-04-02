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Міністр освіти найняв собі 30 радників: оприлюднено список

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Міністр освіти найняв собі 30 радників: оприлюднено список
Міністр Оксен Лісовий запросив у радники колишню міністерку освіти Лілію Гриневич
фото: Оксен Лісовий/Facebook

За два роки з гаком держави витратила 6,6 млн грн на радників «освітнього» міністра

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий має 30 радників, більша частина з яких працює на громадських засадах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідь департаменту кадрового забезпечення МОН.

Штатними радниками, які входять до патронатної служби міністерства освіти, рахується сім осіб. Очолює патронатну службу Ніна Соколова, яка обіймала цю ж посаду у часи керівництва МОН Лілією Гриневич.

Всього, протягом 2023-2024 років і двох місяців 2025 року утримання штатних радників міністра Лісового обійшлося державі у 6,6 млн грн.

Міністр освіти найняв собі 30 радників: оприлюднено список фото 1
Міністр освіти найняв собі 30 радників: оприлюднено список фото 2

Найвідомішою серед радників на громадських засадах (загалом їх – 23) є міністр освіти і науки у 2016-2019 роках Лілія Гриневич. У коментарі «Главкому» експосадовиця розповіла, що Оксен Лісовий після свого призначення міністром, запросив її стати радником.

Міністр освіти найняв собі 30 радників: оприлюднено список фото 3
Міністр освіти найняв собі 30 радників: оприлюднено список фото 4

«Наша співпраця стосується в першу чергу впровадження реформи «Нова українська школа» (НУШ). Реформа стала одним із пріоритетів міністерства, відновлено субвенції на підвищення кваліфікації вчителів та субвенції на обладнання класів НУШ; планований проєкт Світового банку включає переобладнання кабінетів основної школи відповідно до потреб  НУШ, у співпраці з різними громадськими організаціями; розробляються відповідні курси професійного розвитку вчителів для реалізації методик і технологій компетентнісного навчання. Планується низка змін щодо підготовки, професійного розвитку і підвищення соціального статусу вчителя», – зазначила Лілія Гриневич.

Радницею міністра з питань реформи «Нова українська школа» є Іванна Коберник, яка теж була радницею при міністерці Гриневич.

Надають поради Оксену Лісовому також кадри, які разом із ним працювали у Малій академії наук (МАН). Наприклад, це Наталія Оболоник, яка є радницею на громадських засадах і працює у МАН. У соцмережі Оболоник є купа спільних фото із теперішнім міністром.

Наталія Оболоник (посередині) і Оксен Лісовий (праворуч) під час відкриття Музею науки у 2020 році
Наталія Оболоник (посередині) і Оксен Лісовий (праворуч) під час відкриття Музею науки у 2020 році
фото: Наталія Оболоник/Facebook

Нагадаємо, що 21 березня 2023 року Верховна Рада призначила Оксена Лісового міністром освіти і науки. З початку великої війни він воював добровольцем у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. До того понад десять років очолював Національний центр Малої академії наук України.

У 2012 році Лісовий став лауреатом Державної премії України в галузі освіти, у 2021-му отримав почесне звання Заслужений працівник освіти України.

Як повідомляв «Главком», віцепрем’єр-міністр-міністр національної єдності України Олексій Чернишов користується послугами п’яти штатних радників.

Як відомо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має двох позаштатних радників: Миколая Сєргу та Дениса Коляду.

Крім цього, колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра, ексзаступник голови Верховної Ради, ексміністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 88-річний генерал внутрішньої служби Василь Дурдинець досі працює штатним радником очільника МВС і отримує зарплатню.

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Теги: Міністерство освіти і науки війна Лілія Гриневич радник Оксен Лісовий

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